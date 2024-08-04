透露受腳踝傷勢影響！林昱堂：好好休息、重新再來

▲巴黎奧運台灣跳遠好手林昱堂。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣跳遠紀錄保持人林昱堂於巴黎奧運男子跳遠資格賽跳出7米70成績，可惜排在總排名第22名，無緣決賽，賽後他透露，因為腳踝傷勢影響，起跳沒辦法承受太大壓力，回台灣之後會先休息、治療，接著備戰明年的世錦賽。

林昱堂透露，自己這次比賽其實狀況不錯，但是自己腳踝的舊傷沒辦法承受起跳的壓力，現在只能想辦法慢慢適應，回台灣休息、治療之後跟團隊持續調整、討論，將目標放在明年的世錦賽，他也認為若這些傷勢都能解決，比賽的情況會變得不一樣。

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生涯第一次踏上奧運舞台，林昱堂坦言，「可能很多人會覺得你壓力大，或是很緊張，但是你到這邊的時候，反而會跟比小比賽差不多，只覺得說是換個環境而已，當你站上去熱身場或是比賽場的時候，你會開始享受這個比賽，然後去想要怎麼讓自己更好，或是可以跟更好的選手去交流。」

這次來到巴黎也經歷了許多人生的「第一次」，林昱堂指出，最讓他印象深刻的是「剛踏進選手村那一剎那」，他笑說原本以為跟亞運差不多，但卻跟想像中的落差很大。

而這次奧運官方特別將田徑比賽場地法蘭西體育場改造成奧運的代表色紫色，成為壯觀的薰衣草紫跑道，林昱堂認為這個操場很新穎，大家也都會很喜歡，對他來說會覺得比較親近一點，「因為操場看久了，看其他東西會有新鮮感，你會覺得心情比較放鬆，壓力不會那麼大，可以讓自己去享受比賽。」

由於腳踝傷勢影響，林昱堂表示自己接下來會先休息一陣子，近期的比賽都會先放掉，「就是好好休息，要讓自己先放空一下，再重新再來，不要說因為要比賽然後繼續下去，我覺得現在休息反而比練習還重要。」並期許自己能繼續保持狀態，接下來世錦賽、亞運跟奧運能再更上一層樓。