2025 Formosa 7s足球錦標賽開幕　高雄躍升青少年足球新樞紐

▲2025 Formosa 7s足球錦標賽於高雄正式開幕。（圖／Formosa 7s足球錦標賽提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽。比賽將於7月30日至8月3日，在高雄楠梓文中足球場盛大舉行，來自西班牙、日本、香港、澳門、菲律賓等，超過5個國家，及台灣各地區最優秀之足球俱樂部青訓隊伍齊聚高雄，共同打造亞洲最具規模與水準的足球交流平台。

2025 Formosa 7s足球錦標賽涵蓋U8至U16年齡組，來自全球頂尖俱樂部隊伍來台競技，展現青少年足球的無限潛力與競技精神。高雄市府祕書長郭添貴親臨現場，為本屆賽事揭開序幕，並肯定本賽事在促進國際體育交流、強化在地運動實力以及推廣青少年足球方面的積極意義。

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本屆賽事吸引來自全台及海外共132支青少年足球隊參賽，其中包含96支來自外縣市及國外隊伍，以及36支高雄市代表隊。參賽選手總人數達2500人，連同教練、家長與隊職員等隨行人員，活動總規模突破10000人，為高雄帶來熱絡運動觀光人潮。

柏文健康事業表示，Formosa 7s作為亞洲地區具指標性的青少年足球賽事，不僅提供年輕球員交流競技平台，也有效結合運動與觀光，提升高雄城市國際能見度。高雄市政府亦全力協助賽事舉辦，並透過各項配套措施，展現高雄友善、熱情與運動城市的魅力。