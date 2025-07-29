「路跑女神」雷理莎擔任配速員　RUN for 99半馬破百挑戰賽登場

▲「路跑女神」雷理莎將擔任此次RUN for 99半馬破百挑戰賽配速員。（圖／賽事提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025 RUN for 99半馬破百挑戰賽11月9日將於馬場町紀念公園開跑，賽事將分為半馬（21.0975km）挑戰100分鐘內跑完的PRO 100組；以及挑戰90分鐘、專為女子設置的PRO 90組， 此次賽事也邀請「路跑女神」雷理莎擔任配速員，期待開啟路跑女力新篇章。

2025年的RUN for 99半馬破百挑戰賽將於11月9日，在台北市馬場町紀念公園隆重登場。這場非競技性的特殊賽事，旨在鼓勵跑者突破自我極限，挑戰在21.0975公里的半馬賽程中達成特定目標。賽事分為兩大組別：挑戰100分鐘內完成的「PRO 100組」，以及針對女性跑者設計、目標90分鐘內完賽的「PRO 90組」。報名即日起至8月31日截止。

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今年的「PRO 100組」吸引了眾多跑者躍躍欲試，挑戰半馬100分內完賽。主辦方特別邀請了即將代表台灣參加2025 WMTRC西班牙越野跑世錦賽的國手江晏慶，聯合13個知名跑團及超過40位明星配速員，共同陪伴跑者完成「破百」挑戰。

跑者可在報名時選擇心儀的配速員，由來自例如DHRC夢想高飛跑團、曙光跑團、愛跑者等跑團的精英跑者陪伴，這種「個人化陪跑」形式在台灣路跑界尚屬首次。

另一組「PRO 90組」則專為女性跑者設計，延續去年UP Sports主辦【前進百傑】活動的成功經驗。該活動曾協助多位女性跑者進入馬拉松女子百傑榜單，展現台灣路跑女力的蓬勃發展。

今年特別邀請四位頂尖女子選手擔任配速員，包括國民女神雷理莎、臺北馬國內女子冠軍陳逸寧、世壯運賽事表現亮眼的蘇鳳婷，以及新生代跑者劉聿欣，期望透過她們的陪伴與經驗，激勵更多女性跑者突破自我。

身為明星配速員之一的雷理莎表示，她始終希望能在跑道上看到更多女性的身影，「運動的意義是不分性別的，女生不僅可以展現溫柔，也能在運動場上表現堅強與倔強。」她鼓勵參賽者勇敢挑戰90分鐘內完成半馬的目標，並說，「這不只是一個成績數字，而是妳改變自我的契機。相信自己，妳可以做到！」