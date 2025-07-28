周台英遭撤教練證、終生禁止參與足球事務　趙士強：處分重了一點

▲台師大女足抽血事件，周台英遭撤銷教練證。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／綜合報導

台師大女足抽血、霸凌事件持續延燒，日前足球協會針對案件召開紀律委員會，全面檢視相關證據並進行討論。最終一致決議撤銷涉事教練周台英的教練資格，並終生禁止其參與足球相關事務。足協秘書長趙士強對此表示，懲處或許重了一點，但希望未來能讓更多事實浮出水面。

紀律委員會於23日進行審議，認定周台英強制球員抽血、威脅不給畢業學分，以及孤立特定球員等行為屬重大霸凌事件。依據足協行為準則，委員會一致同意撤銷周台英的教練證，並禁止其申請教練資格檢定。此外，周台英將被終生排除在足球事務之外，無法再參與足協相關活動。

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趙士強在台灣足球聯賽開賽記者會上回應此事時表示，紀律委員會的懲處確實重了一點，但他希望周台英能完整說明事件經過，讓主管機關及社會大眾了解整體情況。他強調：「現在看來過程中確實有疏失，未來能逐步呈現事實，這非常重要。」

據悉，足協的紀律委員會由外聘人士組成，並非足協內部成員。足協也表示，若未來出現更多相關事證，將主動邀請周台英說明，並可能提供上訴機會，以確保懲處公平合理。

▲足協秘書長趙士強。（圖／資料照）