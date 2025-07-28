運動雲

>

周台英遭撤教練證、終生禁止參與足球事務　趙士強：處分重了一點

▲▼ 0719 臺師大本校女子足球隊事件處理進度說明-周台英。（圖／記者黃克翔攝）

▲台師大女足抽血事件，周台英遭撤銷教練證。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／綜合報導

台師大女足抽血、霸凌事件持續延燒，日前足球協會針對案件召開紀律委員會，全面檢視相關證據並進行討論。最終一致決議撤銷涉事教練周台英的教練資格，並終生禁止其參與足球相關事務。足協秘書長趙士強對此表示，懲處或許重了一點，但希望未來能讓更多事實浮出水面。

紀律委員會於23日進行審議，認定周台英強制球員抽血、威脅不給畢業學分，以及孤立特定球員等行為屬重大霸凌事件。依據足協行為準則，委員會一致同意撤銷周台英的教練證，並禁止其申請教練資格檢定。此外，周台英將被終生排除在足球事務之外，無法再參與足協相關活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙士強在台灣足球聯賽開賽記者會上回應此事時表示，紀律委員會的懲處確實重了一點，但他希望周台英能完整說明事件經過，讓主管機關及社會大眾了解整體情況。他強調：「現在看來過程中確實有疏失，未來能逐步呈現事實，這非常重要。」

據悉，足協的紀律委員會由外聘人士組成，並非足協內部成員。足協也表示，若未來出現更多相關事證，將主動邀請周台英說明，並可能提供上訴機會，以確保懲處公平合理。

▲▼滿天星中華代表隊慶功宴,趙士強。（圖／記者李毓康攝）

▲足協秘書長趙士強。（圖／資料照）

關鍵字： 周台英台師大女足趙士強足協秘書長

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣足球全新篇章　企甲與木蘭聯賽首採「跨年度賽制」

台灣足球全新篇章　企甲與木蘭聯賽首採「跨年度賽制」

世大運中華隊5金13銀7銅　體育署長鄭世忠：受中國打壓最嚴重一屆

世大運中華隊5金13銀7銅　體育署長鄭世忠：受中國打壓最嚴重一屆

2025群岳盃羽球巔峰站開幕　全國好手齊聚爭取最高榮耀

2025群岳盃羽球巔峰站開幕　全國好手齊聚爭取最高榮耀

快訊／東超2025-26賽季開幕賽在台灣　領航猿、勇士主場獻藝

快訊／東超2025-26賽季開幕賽在台灣　領航猿、勇士主場獻藝

亞運卡巴迪國手女將改打格鬥　林郁芬強勢封后要拚名古屋亞運

亞運卡巴迪國手女將改打格鬥　林郁芬強勢封后要拚名古屋亞運

讚！世大運混雙金銀銅全包　中華羽球健兒感動到想哭

讚！世大運混雙金銀銅全包　中華羽球健兒感動到想哭

快訊／「台大學霸」黑馬奇蹟　丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌

快訊／「台大學霸」黑馬奇蹟　丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌

快訊／決勝局不敵中國　宋祐媗、鄭宇倢世大運羽球女雙奪銀

快訊／決勝局不敵中國　宋祐媗、鄭宇倢世大運羽球女雙奪銀

快訊／世大運羽球中華隊混雙金銀銅全包　吳軒毅、楊筑云攜手奪金

快訊／世大運羽球中華隊混雙金銀銅全包　吳軒毅、楊筑云攜手奪金

湯智鈞揮別男團賽低潮　世大運霸氣出擊奪射箭反曲弓金牌

湯智鈞揮別男團賽低潮　世大運霸氣出擊奪射箭反曲弓金牌

【根本複製貼上！】父女擁有同款飛機頭 絕對是親生的XD

熱門新聞

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

U12／胡誠恩雙響砲炸裂！中華隊17：0大勝德國　下一戰對墨閉門打

IBA中華少棒8強不敵巴西　PK退地主與韓國爭第五名

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12中華小將不敵日本　2比7吞首敗預賽2勝1敗

2湖人奪冠後最失敗操作不是網羅衛少

3NBA史上最老！快艇平均33.2歲

4胡誠恩雙響砲炸裂！中華隊17：0大勝德國

5IBA中華少棒8強不敵巴西　

最新新聞

1U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史

2周台英遭撤教練證　趙士強稱處分過重

3企甲與木蘭足球聯賽　首採跨年度賽制

4德米瑙爾勇奪華盛頓男網賽冠軍

5高林盃首屆冠軍玉里高中藍隊

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

#多慧 跳勝利舞凸槌2次尷尬反應超可愛～

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

#李多慧 遇到還不會的舞！？ 　現學還跳對8成超厲害！

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366