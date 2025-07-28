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快訊／東超2025-26賽季開幕賽在台灣　領航猿、勇士主場獻藝

▲EASL東超聯賽新賽季開幕戰，領航猿、勇士將在主場迎敵。（圖／東超提供）

▲EASL東超聯賽新賽季開幕戰，領航猿、勇士將在主場迎敵。（圖／東超提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季EASL東超籃球聯賽，正式賽程28日公布，賽季將自10月8日到次年3月22日進行。台灣此次共有新北國王、台北富邦勇士、桃園璞園領航猿3支球隊參賽。其中最受矚目的，就是10月8日開幕賽上，確定台灣球隊勇士、領航猿都在主場進行東超開幕戰，其中領航猿將和強敵琉球黃金國王展開上季4強重逢對決戲碼。

進入第三個賽季的東超持續擴大賽事規模。相較於創始賽季（2023-2024賽季）的8支球隊28場比賽，以及上賽季10支球隊34場比賽的規模，新賽季將首次擴展至12支球隊42場比賽，小組賽分組也從兩個增至三個。

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A組陣容包括：日本B聯盟冠軍宇都宮皇者（Utsunomiya Brex）、中華臺北P. LEAGUE+（PLG）亞軍臺北富邦勇士（Taipei Fubon Braves）、韓國KBL亞軍首爾SK騎士（Seoul SK Knights），以及香港東方（Hong Kong Eastern）。

B組集結了：首奪PLG總冠軍的桃園璞園領航猿（Taoyuan Pauian Pilots）、連續四年晉級日本B聯盟總冠軍賽的琉球黃金國王（Ryukyu Golden Kings）、澳門黑熊（Macau Black Bears）、以及一支來自菲律賓PBA聯賽的球隊。

C組則由以下球隊組成：韓國KBL冠軍昌原LG獵隼（Changwon LG Sakers）、PLG與TPBL雙冠的新北國王（New Taipei Kings）、日本天皇盃亞軍東京電擊（ Alvark Tokyo），以及首次參賽的蒙古"The League"冠軍烏蘭巴托野馬（Xac Broncos）。

本賽季12支參賽球隊來自7個不同地區：日本3支、台灣3支、南韓2支，香港和澳門、菲律賓、蒙古各1支。值得關注的是，新賽季將首次增設週末賽事。在保持週三比賽日安排的同時，部分賽事將在週六、週日舉行。

2025-2026賽季東超開幕戰定於10月8日（週三）舉辦，當日將進行三場比賽，包括在臺北市的雙賽組合以及聯賽史上首次東京主場賽事。其中桃園璞園領航猿與琉球黃金國王的上賽季四強重逢將成為開幕戰焦點。

本賽季季後賽賽制同步升級：各小組前兩名將晉級全新的六強賽，取代過往的四強賽模式，最終透過單場決勝產生總冠軍。

▲EASL東超聯賽新賽季開幕戰，領航猿、勇士將在主場迎敵。（圖／東超提供）

▲新賽季東超聯賽新賽季的3場開幕戰，就有兩場在台灣舉辦。（圖／東超提供）
 

關鍵字： 東超EASL領航猿勇士國王台籃PLGTPBL

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