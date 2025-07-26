快訊／周天成慘遭逆轉不敵石宇奇　中國公開賽男單4強止步

▲台灣一哥周天成在本屆中國公開賽於4強止步。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球一哥周天成，在BWF超級1000系列「中國羽球公開賽」一路過關斬將，挺進男單最終4強，26日4強戰碰頭地主強敵石宇奇，「天哥」苦戰44分鐘，最終以13比21、20比22，直落二不敵石宇奇，在本屆中國公開賽男單4強止步。

本次中國公開賽，周天成首輪先擊退同樣來自台灣的王子維，16強戰交手印度選手普拉諾（H. S. Prannoy）進行3局苦戰後勝出，順利挺進本屆男單8強。

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8強賽周天成則碰頭泰國世界球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），周天成打出強大氣勢，直落二贏球挺進4強。

今日在4強戰遭遇地主好手石宇奇，周天成首局先取得11比9領先，但技術暫停過後石宇奇逆轉超前，不斷調動周天成移位下，石宇奇掌握節奏拉開4球領先優勢，隨後更取得7個局點，最終以21比13拿下首局。

第2局周天成重整旗鼓，連續造成石宇奇回擊失誤，周天成取得8比4領先，但隨後石宇奇連趕4分，隨後雙方37拍來回攻勢，石宇奇回擊掛網讓周天成拉開11比8領先，兩人都累到癱躺在地。

暫停過後，石宇奇又連拿3分扳平，但周天成氣勢再起，讓對手網前失誤再度要回15比12領先。不過石宇奇又是強勢連拿4分逆轉超前，石宇奇此時又是網前強勢攻擊，連拿6分讓周天成再度落後。

周天成再次展現超強韌性，連拿關鍵兩分追成19比19，周天成一次強勢殺球讓石宇奇難以招架，20比19率先取得局點，但石宇奇還是強勢扳平比分。

隨後石宇奇關鍵時刻連拿兩分，周天成接發球掛網，石宇奇又以22比20拿下此局，直落二拿下此戰，也是兩人對戰7連勝，順利挺進本次男單冠軍戰，周天成則是苦戰44分鐘後於4強止步。