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單季7次大三元卻沒獲得續約　美媒爆料公牛吉迪「薪」情差

▲公牛吉迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛吉迪對於續約進度遲遲沒有進展傳出不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季在芝加哥公牛寫下單季30次雙十數據、7次大三元紀錄的全能戰將吉迪（Josh Giddey）今夏休賽季成為受限自由球員身份，但卻遲遲未獲得公牛球團續約，目前市場上也並未有球隊對於吉迪提出報價，根據美國媒體報導指出，吉迪對於續約協商遲遲沒有進度，已經感到不滿。

現年22歲，身高203公分的全能後衛吉迪，上賽季轉戰公牛後，全季例行賽出賽70場，平均繳出14.6分、8.1籃板、7.2助攻、1.2抄截，包括向來不靈光的外線，整季三分球命中率也提升到生涯單季最佳的37.8%。但賽季結束後，成為「受限自由球員」身份的吉迪，卻遲遲未獲得公牛續約，或是其他球隊提出報價。

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根據美國媒體《Hoops Wire》報導，吉迪陣營希望獲得一紙平均年薪在3000萬美金的合約，不過吉迪和公牛球團的協商遲遲沒有進展，也傳出吉迪對於進度停滯相當不滿。

不過礙於吉迪的受限自由球員身份，接下來他除了和公牛簽下新合約之外，也只能接受1年合格報價，在下個賽季成為非受限自由球員，否則就是要等到有其他球隊向他開出報價，再看公牛是否跟進此報價，或是採取「先簽後換」。

事實上，不僅是吉迪，包括布魯克林籃網陣中得分王，連兩季個人場均得分突破20分大關的湯瑪斯（Cam Thomas）、金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），都仍在等待球隊報價。

▲▼魔術薩格斯；公牛吉迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉迪上季轉戰公牛後整體表現出色。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 吉迪公牛NBA自由球員Josh Giddey

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