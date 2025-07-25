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宏國不願成合作負面因素　林鴻道正式表態：支持兩聯盟合併

▲林鴻道喊話將重啟宏國籃球隊，前亞洲第一神射手李忠熙將是總教練不二人選。（圖／記者杜奕君攝）

▲宏國集團副董事長林鴻道（右二）喊話將重啟宏國籃球隊，但也表態雙職籃合作或合併。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

宏國集團近期宣布重組籃球隊，將帶著昔日人氣勁旅「宏國象」重返台灣職籃的消息掀起籃球界熱議。中華奧會主席暨宏國集團副董事長林鴻道今日出席世運會授旗典禮時，還原事件經過，並表態宏國支持台灣雙職籃聯盟合作或合併，強調不希望成為阻礙合作的因素。

宏國作為曾在CBA叱吒風雲的勁旅，本月初宣布重出籃球舞台，引發廣泛關注。23日晚間更傳出宏國有意加入PLG（P. LEAGUE+）的消息。然而，正值PLG與TPBL兩大職籃聯盟合作談判之際，此消息讓外界憂心雙聯盟合作計畫可能因此受到影響。

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林鴻道今日受訪時回顧，7月5日宴請前宏國球星鄭志龍、周俊三、羅興樑及李忠熙時，萌生重返台灣職籃的想法。他表示，基於回饋台灣籃球的初心，開始評估重組球隊的可能性。消息曝光後，PLG迅速展現善意，聯盟副會長陳建州等人主動接洽並表達歡迎，雙方也針對相關事宜進行討論。

針對宏國是否會加入PLG，林鴻道強調，若宏國決定復出，必須先獲得TPBL的同意，並完成申請及籌劃程序。他指出，目前兩聯盟已開始合作，宏國的回歸不應由單一聯盟決定，他也支持台灣職籃走向合併，讓籃球生態更穩健。

至於外界擔憂宏國的復出會影響雙聯盟合作，林鴻道澄清，「宏國絕不希望成為合作的負面因素。」他進一步提到，兩聯盟中多位球團老闆都是他的好友，希望大家能秉持合作精神，朝合併方向努力，讓台灣籃壇更加和諧。

宏國的復出計畫是否能順利推進，仍需觀察雙聯盟未來的合作進程，但林鴻道已率先表態，希望對台灣籃球的整合提供正面支持。

關鍵字： 宏國林鴻道宏國象TPBLPLG台籃

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