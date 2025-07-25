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快訊／宏國象宣布重返職籃舞台　盼獲兩大聯盟支持全力重啟

▲中華奧運代表團團長林鴻道主席。 。（圖／中華奧會提供）

▲宏國象正式宣佈有意重返台灣職籃，集團副董事長林鴻道 。（圖／中華奧會資料照）

記者杜奕君／綜合報導

暌違二十多年　宏國象正式宣布有意重返台灣職業籃壇，稍早集團發出正式聲明宣告將重啟回歸台灣籃壇，宏國象除了感謝外界長期以來的支持與關注。球團並特別致謝 P. LEAGUE+（PLG）對宏國象的邀請，並表示此次復出不僅是一項榮譽，更是一份責任。

宏國象透露，球隊計畫在取得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）與 PLG 兩大聯盟一致同意後，正式提出申請，並啟動為期一年的準備期。期間將以嶄新面貌重新登場，期望為台灣職籃注入活力，並積極參與產業永續發展。

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球團表示，若順利獲得批准，將迅速展開一系列準備工作，包括教練與行政團隊的組建、球員招募與訓練、主場設計規劃、球隊形象打造及啦啦隊成立等，力求呈現全面升級的球隊形象。宏國象指出，當代職籃已不僅僅是場上競技，球迷體驗、品牌經營及多元化內容呈現同樣是職業球隊的重要挑戰。

儘管宏國象擁有豐富的業界經驗，球團仍坦言未來執行過程中可能面臨未知挑戰，但將秉持最嚴謹的態度與最高標準，逐步完成每項準備工作，致力打造出讓球迷引以為傲的球隊。

宏國象重申，此次復出的初衷是促進聯盟間的合作與共榮，而非製造競爭或分裂。球團相信，聯盟之間的協力合作將是推動台灣職籃長遠發展的重要基石。

宏國象宣布復出消息後，迅速引發球迷熱烈迴響，不僅吸引廣泛關注，更獲得總統賴清德的關心。球團對此深感榮幸，並承諾將以信賴的態度與堅實的實力迎接未來挑戰。然而，宏國象也坦言，後續是否順利成局仍存變數，但球團已準備全力以赴。

最後，宏國象感謝社會各界的長期支持與鼓勵，並誠摯邀請所有人共同推動台灣職籃的持續成長與茁壯，讓籃球文化在台灣更加發光發熱。

▲林鴻道喊話將重啟宏國籃球隊，前亞洲第一神射手李忠熙將是總教練不二人選。（圖／記者杜奕君攝）

▲林鴻道喊話將重啟宏國籃球隊，前亞洲第一神射手李忠熙（中）將是總教練人選。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 宏國林鴻道宏國象TPBLPLG台籃

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