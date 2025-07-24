快訊／中華跆拳道男團不敵南韓　世大運仍勇奪銀牌殊榮

▲中華跆拳道男團在本屆世大運奪下銀牌榮耀。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華跆拳道男團在23日在本屆萊茵-魯爾世大運跆拳道項目男團金牌戰交手強敵南韓，黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑攜手出擊，但受制體型、量級差距，中華男團在開賽就陷入苦戰，最終18比26、17比30，直落二敗給南韓，但中華跆拳道男團仍奪下本屆世大運銀牌殊榮。

世大運跆拳道最終日上演團體賽對抗，中華男團由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑上陣，先在16強戰以2比0撂倒馬來西亞，順利挺進8強。

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8強賽面對泰國，中華健兒又以22比10、20比18，又是2比0順利取勝，拿下4強門票。

4強戰交手強敵烏茲別克，黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑穩定出擊，中華隊193公分跆拳道巨人洪俊義第2回合拿下致勝關鍵兩分，幫助中華隊直落二挺進跆拳道男團金牌戰。

進入金牌戰交手強敵南韓，中華隊首回合就遭遇對手強攻，一度陷入9比21大幅落後局面，雖然黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑努力追分，但首回合仍讓南韓以26比18拿下。

第2回合開始後，中華男團急起直追，但南韓選手掌握主動權，又拉開28比8大幅領先，最終南韓又以30比17贏得此回合，直落二擊敗中華男團奪金，但中華男團在強敵環伺下，仍在本屆世大運勇奪銀牌殊榮。