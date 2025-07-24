運動雲

>

快訊／中華跆拳道男團不敵南韓　世大運仍勇奪銀牌殊榮

▲▼中華跆拳道代表隊，男團挺進世大運4強保銅 。（圖／大專體總提供）

▲中華跆拳道男團在本屆世大運奪下銀牌榮耀。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華跆拳道男團在23日在本屆萊茵-魯爾世大運跆拳道項目男團金牌戰交手強敵南韓，黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑攜手出擊，但受制體型、量級差距，中華男團在開賽就陷入苦戰，最終18比26、17比30，直落二敗給南韓，但中華跆拳道男團仍奪下本屆世大運銀牌殊榮。

世大運跆拳道最終日上演團體賽對抗，中華男團由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑上陣，先在16強戰以2比0撂倒馬來西亞，順利挺進8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8強賽面對泰國，中華健兒又以22比10、20比18，又是2比0順利取勝，拿下4強門票。

4強戰交手強敵烏茲別克，黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑穩定出擊，中華隊193公分跆拳道巨人洪俊義第2回合拿下致勝關鍵兩分，幫助中華隊直落二挺進跆拳道男團金牌戰。

進入金牌戰交手強敵南韓，中華隊首回合就遭遇對手強攻，一度陷入9比21大幅落後局面，雖然黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑努力追分，但首回合仍讓南韓以26比18拿下。

第2回合開始後，中華男團急起直追，但南韓選手掌握主動權，又拉開28比8大幅領先，最終南韓又以30比17贏得此回合，直落二擊敗中華男團奪金，但中華男團在強敵環伺下，仍在本屆世大運勇奪銀牌殊榮。

關鍵字： 跆拳道世大運金牌戰中華隊黃卓乘洪俊義鍾俊傑

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華跆拳道男團捷報　撂倒烏茲別克挺進世大運金牌戰

快訊／中華跆拳道男團捷報　撂倒烏茲別克挺進世大運金牌戰

邱之柔世大運柔道敗部復活失敗　確定無緣爭銅

邱之柔世大運柔道敗部復活失敗　確定無緣爭銅

湯智鈞勇闖4強　力拚世大運中華隊20年反曲弓首金

湯智鈞勇闖4強　力拚世大運中華隊20年反曲弓首金

快訊／中華足協重懲周台英　註銷教練證、終生禁止參與足球事務

快訊／中華足協重懲周台英　註銷教練證、終生禁止參與足球事務

于煥亞、唐維傑變身海派教頭　曝光長高6大秘訣

于煥亞、唐維傑變身海派教頭　曝光長高6大秘訣

王冠閎100蝶差點破全國　明年拚亞運生涯巔峰表現

王冠閎100蝶差點破全國　明年拚亞運生涯巔峰表現

快訊／「台鋼魔獸」獵鷹重生　謝宗融5年長約續留

快訊／「台鋼魔獸」獵鷹重生　謝宗融5年長約續留

世大運100蝶游出第5名　王冠閎幽默自嘲：別最後一名就好

世大運100蝶游出第5名　王冠閎幽默自嘲：別最後一名就好

18歲鉛球新星江靜緣　世大運決賽繳出16公尺97第6名作收

18歲鉛球新星江靜緣　世大運決賽繳出16公尺97第6名作收

快訊／「台灣蝶王」王冠閎　世大運100公尺蝶式第5名作收

快訊／「台灣蝶王」王冠閎　世大運100公尺蝶式第5名作收

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光　熱心乘客猛搖叫不醒死者

熱門新聞

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

高承睿、馮翊新雙雙無緣世大運男單4強　黃愉偼女單保銅創歷史

快訊／中華跆拳道男團不敵南韓　世大運仍勇奪銀牌殊榮

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

快訊／中華足協重懲周台英　註銷教練證、終生禁止參與足球事務

讀者回應

﻿

熱門新聞

1力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

2魔鷹寫紀錄指天悼妻　獅6比4擊退台鋼

3高承睿、馮翊新無緣4強　黃愉偼保銅

4中華跆拳道男團　世大運奪銀牌殊榮

5徐若熙防禦率登頂！但更希望...

最新新聞

1中華跆拳道男團　世大運奪銀牌殊榮

2高承睿、馮翊新無緣4強　黃愉偼保銅

3魔鷹寫紀錄指天悼妻　獅6比4擊退台鋼

4力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

5台灣網球女雙勇闖世大運金牌戰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

沒有應援樂只有掌聲　魔鷹首打席就建功！

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

【沒有應援樂只有掌聲】魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【指天致敬愛妻】魔鷹揮出生涯第50轟！回壘仰天致意全場動容

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366