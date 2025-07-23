快訊／「台灣蝶王」王冠閎　世大運100公尺蝶式第5名作收

▲「台灣蝶王」王冠閎在本屆世大運100公尺蝶式決賽以第5名作收。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年萊茵-魯爾世大運游泳項目，「台灣蝶王」王冠閎23日凌晨在男子100公尺蝶式決賽登場，最終王冠閎游出比準決賽更好的52秒18成績，本屆100公尺蝶式以第5名作收。

現年23歲的王冠閎，是國內男子蝶式3項全國紀錄保持人，他在2021年東京奧運以1分54秒44寫下200蝶全國最佳成績。2023年成都世大運他以1分55秒69摘銀，僅差0.03秒與金牌擦肩；同年杭州亞運再次繳出1分54秒53佳績，贏得一面銀牌，終結台灣男泳將長達25年的亞運獎牌荒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆世大運，王冠閎目標直指台灣史上首面游泳金牌，他在200公尺蝶式準決賽飆出1分55秒65，總排第1挺進決賽，展現絕佳狀態，但隔天決賽僅游出1分55秒85，不敵美國好手道格倫（Jack Dahlgren）的1分55秒59，連2屆世大運以銀牌作收。

在100公尺準決賽，王冠閎再接再厲，以「吊車尾」52秒35的成績挺進決賽。決賽從第8水道出發的王冠閎，在最後關頭加足馬力，最終游出比準決賽更好的52秒18，本屆以第5名作收。

至於義大利選手桑索內（Gianmarco Sansone）則以51秒40勇奪此項目金牌殊榮。