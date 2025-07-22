創隊元老林任鴻離隊　海神交易維持運作空間

▲海神、特攻進行交易，林任鴻與施晉堯互換東家。（圖／合成圖，海神提供、取自特攻IG）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃高雄全家海神與新北中信特攻22日進行球員交易，海神送出創隊元老前鋒林任鴻，交易特攻鋒衛搖擺人施晉堯。海神透露本次交易目標在維持戰力的前提下保留更多運作空間。

高雄全家海神與新北中信特攻完成協議，創隊元老，同時是陣中不可或缺的防守悍將林任鴻，將與施晉堯互換戰袍，迎來生涯新篇章，海神球團感謝小林4個球季的付出，球隊全體成員獻上雄湧祝福。

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林任鴻結合團隊至上與犀利防守的球風，是助力球隊成軍首年將冠軍留在港都的關鍵之一，本季投入更多心力嘗試不同角色，無私協助球隊新體系整合戰力，帶來不少貢獻。

海神上季離冠軍僅一步之遙，休賽季補強腳步不僅放眼來季，更考量未來幾年擘劃，除了續約腳步穩定進行，本次交易目標在維持戰力的前提下保留更多運作空間。

海神執行長李偉誠表示，「感謝小林過去幾季的付出，祝福他一切順利，阿堯能提供防守與外線支援，期待他新球季與我們一起努力。」

特攻球團則在官方社群發文表示，中信特攻球團與全家海神球團達成交易協議，本季多次在防守端繳出亮眼表現的「大鎖」堯哥哥將轉戰海神。

林任鴻表示非常期待能夠加入特攻展開生涯的新篇章！「特攻陣中有很多以前熟識的選手和教練，同時我也很嚮往過往呈現的球風以及團隊打法，很開心能加入中信大家庭，我會盡快融入這裡的體系，重新出發！」

林任鴻新賽季將換上12號黃衫戰袍，中信特攻球團期待林任鴻的加入，加強球隊三、四號位板凳深度；總經理劉志威表示，「林任鴻在防守端一直是百分百投入的選手，加上外線火力的輸出，整體打法和特攻非常契合，他的加入補足團隊鋒線戰力，也期盼發揮所長在攻防兩端為球隊做出貢獻！」