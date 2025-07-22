地表「最強172」河村勇輝新背號揭曉　將穿公牛8號球衣

記者杜奕君／綜合報導

有地表「最強172公分」稱號的日籍籃球好手河村勇輝，日前正式獲得芝加哥公牛一紙雙向合約，將續留NBA舞台追夢。而公牛球團也正式宣布，河村勇輝新賽季將身披8號球衣出賽，這個背號過去也曾是公牛王牌球星拉文（Zach LaVine）所使用之背號。

現年24歲的河村勇輝，在上賽季獲得曼菲斯灰熊一紙雙向合約，正式踏上NBA賽場打拚追夢，身為上賽季全聯盟身高最矮球員，河村勇輝仍在例行賽出賽22場，平均繳出1.6分、0.5籃板、0.9助攻，不過賽季結束並未獲得灰熊續約。

河村勇輝為了延續旅美籃球夢，日前宣布代表公牛出征夏季聯賽，並在夏季聯賽表現出色，亮眼的傳球能力與居高不下人氣，加上場均10.2分、2.4籃板、6.2助攻、2.2抄截的優異表現，最終讓公牛決定與他簽下一紙雙向合約，新賽季將正式為公牛效力。

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河村勇輝新賽季將身著公牛8號球衣，這個背號也是過去他在高中時期，代表日本福岡第一高等學校時所使用的背號。

而上一位穿著公牛8號球衣的選手，則是公牛前王牌砍將拉文，他在今年2月被交易送往沙加緬度國王，而如今河村勇輝將成為公牛8號球衣的新任持有者。

▲河村勇輝新賽季將正式代表公牛效力。（圖／達志影像／美聯社）