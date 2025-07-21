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世大運連兩屆奪銀仍不滿意　王冠閎：目標就是隊史首面金牌

▲「台灣蝶王」王冠閎在本屆世大運200公尺蝶式決賽奪下銀牌，但賽後仍對自己表現不滿意。（圖／大專體總提供）

▲「台灣蝶王」王冠閎在本屆世大運200公尺蝶式決賽奪下銀牌，但賽後仍對自己表現不滿意。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

「台灣蝶王」在本屆萊茵-魯爾世大運男子200公尺蝶式決賽，最終游出1分55秒85，勇奪本屆銀牌殊榮，也是個人連兩屆世大運此項目奪銀。不過王冠閎賽後仍強調，「自己覺得非常不滿意！狀況沒有昨天來得好，我這次目標就是金牌，想拿隊史第一面世大運游泳項目首金。接下來會持續為台灣爭取最好成績，希望100公尺蝶式也能爭取獎牌。」

王冠閎在準決賽游出1分55秒65，以第一名之姿挺進決賽，不過在200公尺蝶式決賽面對兩大美國隊好手道格倫（Jack Dahlgren）、勞爾（Mason Lauer）夾擊，最終王冠閎游出1分55秒85，飲恨拿下銀牌。

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賽後王冠閎表示，「自己覺得非常不滿意，今天的目標就是金牌，想拿到隊史第一面金牌，狀況沒有昨天來得好，但還是盡力去做，最後才看到旁邊水道的美國隊選手，但已經有點來不及了。」

王冠閎也說，「自己心態穩定許多，不是挑戰者的心態，我就是想要爭取個人最好成績，也為台灣爭取更好成績。明天一早就是100公尺蝶式，上次成都世大運在準決賽就止步，希望這次自己能夠突破，盡最大的努力去爭取獎牌。」

關鍵字： 王冠閎台灣蝶王世大運200蝶黃智勇

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