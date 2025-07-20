世大運跆拳道捷報！　洪俊義踢進4強保底銅牌入袋

▲193公分跆拳道小將洪俊義，在本屆世大運跆拳道保底將有一面銅牌入袋。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華跆拳道小將洪俊義，本屆德國萊茵魯爾世大運展現驚人潛力，20日於男子80公斤級項目一路過關斬將闖入4強，確定為台灣再添一面銅牌。他將在台灣時間23點30分出戰4強賽，希望取得晉級金牌戰門票。

本屆世大運台灣跆拳道隊表現亮眼，已在品勢斬獲1金1銅，對打項目也有女將黃映瑄於女子46公斤級拿下銀牌。

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今天則有4位選手出賽，包括男子80公斤級洪俊義、男子58公斤級潘奎安、女子49公斤級劉侑芸及女子67公斤級邱少萱。然而，邱少萱在16強止步，潘奎安與劉侑芸則分別於8強賽出局。

洪俊義來自彰化師範大學，是跆拳道總教練蘇泰源的得意門生。憑藉193公分的身高及出色協調性，他早被蘇泰源看好能在未來國際賽場上大放異彩，並有望挑戰亞運及奧運。此次世大運則成為他首次試水溫的舞台。

在今日的8強賽中，洪俊義以壓倒性表現先後以15比5及12比0擊敗克羅埃西亞選手，成功晉級4強。由於跆拳道對打項目不設銅牌戰，他已確定至少銅牌入袋。今晚他將全力爭取金牌戰門票，為台灣跆拳道再創佳績。

▲洪俊義接下來將在4強戰出賽，續拚金牌戰門票。（圖／大專體總提供）