歐洲跳水金童領軍備戰世錦賽　與台灣泳協簽訂MOU

▲台波雙方簽署雙邊合作備忘錄（MOU）。（圖／泳協提供）

記者杜奕君／綜合報導

波蘭跳水國家隊為備戰2025年世界游泳錦標賽，於7月14日抵達台灣高雄，展開為期一周的移地訓練。此次選擇高雄作為訓練地點，原因在於台灣與新加坡的氣候相似且無時差，有助於選手適應比賽環境。此外，高雄國際游泳池具備符合國際標準的跳水設施，提供理想的訓練條件。波蘭隊此次訪台陣容堅強，包括7名選手、2名教練、1名物理治療師、1名隨隊人員與1名翻譯，共計12人。

波蘭跳水隊此次訪台也促成雙邊運動交流的突破性進展。今日，波蘭總教練羅森博格(Borys Rozenberg)與中華民國游泳協會祕書長曾正宗正式簽署合作備忘錄（MOU），期望未來在游泳與跳水領域能展開更密切的合作。曾正宗表示，「15年前我首次帶代表隊出國便是前往波蘭，波蘭跳水在歐洲實力堅強。此次他們選擇高雄，是因為我們擁有國際級的跳水設施，未來希望台灣選手也能前往波蘭交流，深化雙方合作。」

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高雄市運動發展局局長侯尊堯也以地主身份向波蘭隊表達歡迎。他強調，高雄市珍視人權與健康，並致力於促進自由與尊重人類尊嚴。他相信透過運動合作，未來能共同創造更多美好成果。

波蘭隊中的明星選手，剛於今年5月摘下歐洲跳水錦標賽男子3公尺跳板金牌的熱蘇泰克（Andrzej Rzeszutek），此次隨隊來台進行訓練。他表示，對於高雄國際泳池的設施和環境非常滿意，並坦言此次訓練相當辛苦，但全隊都在努力為世錦賽爭取佳績。他說，「我們並不特別設定目標，只希望能盡全力展現最好表現。」

雖然波蘭隊已抵達高雄多日，因訓練行程緊湊，選手們尚未有時間遊覽城市。不過，熱蘇泰克透露，隊員們已嘗試當地美食，對鴨肉印象深刻，甚至品嚐了臭豆腐。他笑說，「一點都不覺得臭，因為波蘭也有類似的美食，感覺非常親切。」

台灣跳水隊教練林子翔全程陪同波蘭隊並觀摩學習，他提到，波蘭隊中還有多位國際賽場的強手，包括曾於巴黎奧運跳水奪得第十名的女子選手，以及曾參加2017年台北世大運的選手。

他指出，歐洲跳水技術與亞洲風格有所不同，台灣小選手們對波蘭隊的表現十分崇拜，每當選手完成完美動作便引來掌聲。他說，「透過這些明星選手的刺激，能激發我們小朋友的訓練動力，這是非常珍貴的交流機會。」

▲歐洲跳水金牌選手熱蘇泰克（Andrzej Rzeszutek，右）首度來高雄備戰。（圖／取自熱蘇泰克Facebook）