阿聯王牌砍將迪克森傷退　中華白12顆三分球轟炸奪勝

▲中華白隊大勝阿聯，瓊斯盃勝率重回5成。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組18日賽事，中華白隊迎戰阿聯男籃，今日賽程開打前，以場均23.2分高居本屆大會得分榜首位的阿聯歸化砍將迪克森（DeMarco Dickerson），此戰遭到中華白隊嚴防，全場不僅只有8分進帳，還在末節扭傷右腳踝退場。中華白則是團隊飆進12顆三分球，最終88比66大勝贏球，3勝3敗勝率重回5成。

中華白隊今日交手阿聯，開賽兩隊你來我往，中華白僅以19比17領先。半場打完中華白則擴大來到45比37領先。

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下半場開打後，中華白小將葉惟捷外線手感火燙，單節個人投進3顆三分球，加上陳將双單節也投進兩顆三分球，中華白此節團隊投進6顆三分球穩住領先優勢。

末節阿聯頭號主將迪克森意外扭傷右腳踝退場，阿聯團隊攻守節奏大亂，中華白單節打出17比3猛攻奠定勝果，最終就以22分之差大勝贏球。

中華白全場以200公分長人郭俊言拿下15分、5籃板、2助攻、1阻攻，葉惟捷13分、3籃板、1抄截，黃宙騏11分、3籃板、3助攻。

▲阿聯歸化球員迪克森表現失常，全場10投1中僅拿8分還受傷退場。（圖／中華籃協提供）

此戰持續負責臨場調度的中華白助理教練吳正杰表示，「設定最後3場比賽都要拿下來，針對阿聯的攻守，早上有做一些演練，球員也有照著教練團的計畫走，才能把比分拉開。」

貢獻全隊最高15分的旅美小將葉惟捷則說，「場上的執行力，氣氛也很團結，這也是很重要的一部分。」另外原就讀美國阿拉巴馬農工的他也透露，「自己確實已經進入轉學程序，後續會怎麼樣還會再評估。」

全場看防對手王牌迪克森，讓他僅有10投1中的中華白大鎖李家慷則表示，「我年齡是中華白隊最長的，希望能帶著大家打團隊籃球，其實有很多方式可以幫助球隊贏球，年輕球員每個人能力都很好，我希望能帶領大家在攻防兩端都打得更無私。」

▲中華白助理教練吳正杰喊話剩餘賽事要全數拿下。（圖／中華籃協提供）