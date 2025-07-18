運動雲

>

阿聯王牌砍將迪克森傷退　中華白12顆三分球轟炸奪勝

▲中華白李家慷、吳正杰，阿聯歸化球員迪克森。（圖／中華籃協提供）

▲中華白隊大勝阿聯，瓊斯盃勝率重回5成。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組18日賽事，中華白隊迎戰阿聯男籃，今日賽程開打前，以場均23.2分高居本屆大會得分榜首位的阿聯歸化砍將迪克森（DeMarco Dickerson），此戰遭到中華白隊嚴防，全場不僅只有8分進帳，還在末節扭傷右腳踝退場。中華白則是團隊飆進12顆三分球，最終88比66大勝贏球，3勝3敗勝率重回5成。

中華白隊今日交手阿聯，開賽兩隊你來我往，中華白僅以19比17領先。半場打完中華白則擴大來到45比37領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場開打後，中華白小將葉惟捷外線手感火燙，單節個人投進3顆三分球，加上陳將双單節也投進兩顆三分球，中華白此節團隊投進6顆三分球穩住領先優勢。

末節阿聯頭號主將迪克森意外扭傷右腳踝退場，阿聯團隊攻守節奏大亂，中華白單節打出17比3猛攻奠定勝果，最終就以22分之差大勝贏球。

中華白全場以200公分長人郭俊言拿下15分、5籃板、2助攻、1阻攻，葉惟捷13分、3籃板、1抄截，黃宙騏11分、3籃板、3助攻。

▲中華白李家慷、吳正杰，阿聯歸化球員迪克森。（圖／中華籃協提供）

▲阿聯歸化球員迪克森表現失常，全場10投1中僅拿8分還受傷退場。（圖／中華籃協提供）

此戰持續負責臨場調度的中華白助理教練吳正杰表示，「設定最後3場比賽都要拿下來，針對阿聯的攻守，早上有做一些演練，球員也有照著教練團的計畫走，才能把比分拉開。」

貢獻全隊最高15分的旅美小將葉惟捷則說，「場上的執行力，氣氛也很團結，這也是很重要的一部分。」另外原就讀美國阿拉巴馬農工的他也透露，「自己確實已經進入轉學程序，後續會怎麼樣還會再評估。」

全場看防對手王牌迪克森，讓他僅有10投1中的中華白大鎖李家慷則表示，「我年齡是中華白隊最長的，希望能帶著大家打團隊籃球，其實有很多方式可以幫助球隊贏球，年輕球員每個人能力都很好，我希望能帶領大家在攻防兩端都打得更無私。」

▲中華白李家慷、吳正杰，阿聯歸化球員迪克森。（圖／中華籃協提供）

▲中華白助理教練吳正杰喊話剩餘賽事要全數拿下。（圖／中華籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃中華白葉惟捷李家慷阿聯迪克森台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「台灣蝶王」王冠閎世大運200蝶19日登場　教練親曝備戰狀態

「台灣蝶王」王冠閎世大運200蝶19日登場　教練親曝備戰狀態

「高雄隊長」余純安扮溝通橋樑　海神宣佈續約3年

「高雄隊長」余純安扮溝通橋樑　海神宣佈續約3年

震撼！女籃救世主克拉克傷勢未癒　宣布退出WNBA明星賽

震撼！女籃救世主克拉克傷勢未癒　宣布退出WNBA明星賽

快訊／「鋼鐵人魂」在獵鷹重生　陳范柏彥正式宣布加盟

快訊／「鋼鐵人魂」在獵鷹重生　陳范柏彥正式宣布加盟

夢想家火速續留主戰洋將陣型　宣布霍爾曼續約

夢想家火速續留主戰洋將陣型　宣布霍爾曼續約

高中來台打球終於拚進瓊斯盃　阿拉薩被中華男籃選上超感恩

高中來台打球終於拚進瓊斯盃　阿拉薩被中華男籃選上超感恩

中華男籃「4號位接班人」在哪？　主帥圖齊親曝3大關鍵特質

中華男籃「4號位接班人」在哪？　主帥圖齊親曝3大關鍵特質

快訊／阿拉薩13分13籃板代表作　中華藍隊瓊斯盃26分大勝馬來西亞

快訊／阿拉薩13分13籃板代表作　中華藍隊瓊斯盃26分大勝馬來西亞

鋼鐵人傳解散讓PLG新人王待業中　馬克斯：留在台灣打球是我首選

鋼鐵人傳解散讓PLG新人王待業中　馬克斯：留在台灣打球是我首選

跟國手姊姊郭虹廷不聊籃球　郭俊言瓊斯盃砍20分成長人新希望

跟國手姊姊郭虹廷不聊籃球　郭俊言瓊斯盃砍20分成長人新希望

【天花板從天而降】竹圍漁港餐廳顧客嚇壞！老闆霸氣宣布：全場免單

熱門新聞

沒有卡仔沒關係！費仔、龍仔點頭願打中華隊　蔡其昌赴美收穫滿滿

中華隊別想了？台美混血大物卡洛爾表態：想為美國隊打經典賽！

卡洛爾已向中職表達唯一目標入選美國隊　也不想佔台灣本土名額

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

勇士沒搶到！9屆全明星里拉德回歸拓荒者　簽3年有霸王條款

快訊／台灣世大運首金出爐！　跆拳道品勢女團技壓各國

讀者回應

﻿

熱門新聞

1沒卡仔沒關係！費仔、龍仔願打中華隊

2中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

3卡洛爾已向中職表達：目標入選美國隊

4北漂獅已吸金7百萬！大巨蛋也開紅盤

59屆全明星里拉德回歸拓荒者簽3年約

最新新聞

12025安聯小小世界盃　1204隊天母爭金

2中華跆拳道品勢連奪2面世大運獎牌

3瓊斯盃飆分秀　大馬格林單場轟50分

4PLG最強大鎖發威　李家慷守死阿聯王牌

5台灣世大運首金出爐！品勢女團稱霸

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「7比0還打得這麼緊張！」　平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

老東家反應援！陳俊秀笑喊沒在怕　打出好表現盼帶動學弟

睽違386天奪MVP！　蘇智傑復出猛打：希望不是曇花一現

「就像當年在新莊季後賽」　餅總開心逆轉勝：帶給獅迷歡樂

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366