中華男籃「4號位接班人」在哪？　主帥圖齊親曝3大關鍵特質

▲中華男籃總教練圖奇針對4號位置大前鋒，提出3大特質。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆瓊斯盃男子組17日賽事，中華藍隊以89比63大勝馬來西亞，拿下近期3連勝。由於此次瓊斯盃中華隊主力大前鋒胡瓏貿因傷辭退，因此在4號位置上，總教練圖齊也不斷嘗試蔡宸綱、藍少甫、韓杰諭等中、新生代長人。圖齊也強調，「4號位置對中華男籃非常重要，包括機動性高、具備投射能力、傳球策應能力，這是我所重視的3大特質。」

攤開當前中華男籃主力陣容名單，內線由高柏鎧坐鎮，包括曾祥鈞、陳冠全輪替，1、2、3號位置上，包括劉錚、陳盈駿、林庭謙、林秉聖、賀丹、賀博、阿巴西、盧峻翔、高錦瑋等人一字排開，陣容可說相當整齊。

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不過在4號「大前鋒」位置上，近年來除了「海瓏王」胡瓏貿之外，國家隊幾乎未能有獨當一面人物，此次瓊斯盃在胡瓏貿因傷未能參賽情況下，總教練圖齊也嘗試啟用包括藍少甫、韓杰諭、蔡宸綱等人，另外包括賀丹、周桂羽也都嘗試了部分4號位置，希望提供陣容的多樣性。

圖齊強調，「4號位置對中華隊非常重要，也許我們的大前鋒身材可能會小一點，我也不斷去做調整，機動性高、具備投射能力，要有策應能力，但如果他們能夠具備投射能力，甚至一些3號位置的球員能夠兼打4號位置，例如周桂羽、賀丹、蔡宸綱都被定位在4號位置，利用他們較為全面性的技術，來彌補我們在這個位置的劣勢。」

今日對上大馬男籃之戰獲得先發機會，全場貢獻6分、4籃板、4助攻的蔡宸綱就表示，「希望自己在攻守兩端能打得更侵略性，更能夠幫助球隊。不管是大學或是職業隊，教練要求的項目都不太一樣，我仍在努力適應圖齊教練的體系，盡量多學一些東西。」

▲首度入選瓊斯盃就加入中華藍隊，蔡宸綱被視為新世代4號位置重要接班人。（圖／籃協提供）