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菲律賓32分痛宰中華白　郭俊言砍20分6籃板寫瓊斯盃代表作

▲瓊斯盃菲律賓隊阿吉（Agee）。（圖／記者林敬旻攝）

▲瓊斯盃菲律賓主力中鋒阿基此戰轟下25分，領軍大勝中華白。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組賽事，17日地主隊中華白交手奪冠呼聲最高的強敵菲律賓，菲國主戰中鋒阿基（Tajuan Agee）上半場就狂轟25分，上半場就率隊一度拉開超過30分領先，下半場開打後，菲律賓替補球員輪番上陣，最終107比75痛宰中華白，目前菲律賓隊5戰全勝（首日輪空），緊追6連勝的巴林男籃。

本次依舊以Strong Group Athletics經紀團隊組成的「傭兵隊」來台參戰瓊斯盃，陣中包括多位頂尖洋將，包括曾在NBA拿下年度防守第二隊的羅伯森（Andre Roberson），加上國內球迷相當熟悉的「磚塊人」布銳克曼（Jason Brickman），另外還包括兩位菲國男籃國手等級的羅維納（Kiefer Ravena）、阿班多（Rhenz Abando），整體實力依舊傲人。

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此戰中華白隊選擇讓谷毛唯嘉、林彥廷、李家慷、陳俊男等職業等級好手休兵，開賽中華白小將雖然一度還能與菲律賓抗衡，但菲律賓隊主戰長人阿基上半場就轟下25分、6籃板，幫助菲律賓半場以61比33大幅領先。

下半場菲國依舊談笑用兵，包括羅伯森在內的多位主力都僅有牛刀小試，阿基下半場也未再上場，但菲律賓隊最終仍以32分之差贏球，喜迎5連勝。

中華白隊方面，目前正要升上大三的200公分長人郭俊言，此戰打出瓊斯盃至今代表作，全場貢獻20分、6籃板、3抄截、2阻攻，旅美長人射手葉惟捷則有11分、5籃板、1阻攻進帳。

▲瓊斯盃中華白隊郭俊言。（圖／記者林敬旻攝）

▲瓊斯盃中華白隊郭俊言此戰攻下20分，寫下個人此次代表作。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 瓊斯盃菲律賓阿基郭俊言台籃中華白

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