被盛讚當代中華男籃楷模　劉錚：需要我就義不容辭站出來

▲中華男籃總教練圖齊公開盛讚隊長劉錚是所有台灣籃球員的榜樣。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

即便已經是籃球員中屬於「高齡」的34歲，台灣飛人劉錚近年來仍對於中華男籃各項國際賽事都力挺到底，幾乎到達「無役不與」參與度。這讓中華男籃總教練15日在賽後記者會上，直言劉錚就是所有台灣籃球員的榜樣。對此盛讚劉錚則說，「只要我的身體狀況允許，中華隊需要我，就是義不容辭地站出來！」

瓊斯盃今晚上演「中華內戰」，中華藍隊靠著劉錚砍下17分、4籃板、1抄截，成功領軍以92比80勝出。此次中華藍、白兩隊實際上都由總教練圖齊一手訓練，只是瓊斯盃實際調度時，中華白由楊宜峰擔任主帥。

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▲瓊斯盃中華藍隊總教練圖齊。（圖／記者林敬旻攝）

身為球隊老大哥的劉錚就表示，「中華隊是一個團體，無關輸贏！主要還是在於兩隊有沒有徹底貫徹圖齊教練要的東西，圖齊教練付出的真的很多，藍隊練完又練白隊，我只有『尊重』兩個字，球員只能用努力來回報教練的用心，大家的目標都是為了台灣籃球好，目前我們走在正確的道路上，希望把這樣的能量與氣勢延續下去。」

圖齊則強調，「劉錚是我們的隊長，他也是其他球員的大哥與榜樣，不只是技術上，包括專注度與在球場上呈現的內容，他讓年輕球員知道怎樣才叫做好的球員，讓年輕選手從隊長身上學習到，每一天都要比前一天的自己更好。」

劉錚也回應道，「我的夢想就是加入中華隊，只要在我的身體狀態允許下，中華隊需要我，我就是義不容辭地站出來。」

▲劉錚強調只要中華隊需要，自己就會義不容辭地站出來。（圖／記者林敬旻攝）