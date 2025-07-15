2025台北馬開放抽籤　國內跑者獎金加碼至50萬

▲2025台北馬拉松正式開放報名。（圖／中華民國路跑協會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

「2025臺北馬拉松」將於12月21日上午6時30分於臺北市政府前廣場盛大開跑，今(15) 日記者會正式宣告自下午4點起，開放馬拉松組一般跑者登記抽籤，半程馬拉松組則是於8月8日下午4時開放登記抽籤。

在正式賽前一日的「耶誕歡樂早餐跑」，組別分為3公里、9公里 兩個組別，藉由這場盛典，邀請國內外跑者們呼朋引伴、帶上全家大小，感受臺北城的節日 氛圍!並迎接「2025臺北馬拉松」。

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賽事主題「Beyond the Finish 超越終點 走飆極限」傳達挑戰自我的勝利不在終點線，而 是跑者跨出的每一步都在超越自我。其中「走飆」一詞源自於閩南語「走標(tsáu-pio)」， 原意為賽跑，引申泛指跑步運動，並使用異體字「飆」來展現奔跑的速度感。

整體主視覺結 合流行的文創元素，背景隱約可見賽道沿途經過的地標，讓臺北馬拉松不只是一場國際運動 賽事，更是結合臺灣文化的一場全民體育盛會。

被稱作跑者期末考的臺北馬拉松，參賽員額共2萬8千人，去年升格為世界田徑總會 (WA)金標籤賽事，讓本就熱門的參賽名額更加搶手，馬拉松組也因此採取抽籤制。

統計 去(113)年馬拉松組9000個名額，扣除達完賽標準免抽籤選手、受邀跑者及金標全馬限定組的 4560人，剩餘4440個名額共有1萬5056人搶登記，整體中籤率僅3成，創歷屆新低；而半程馬拉松組1萬9000個名額，開放報名後也在1天內額滿。