NBA夏季聯賽「最狂灌籃」誕生　溜馬白人扣將讓對手嚇到翻白眼

記者杜奕君／綜合報導

目前仍在如火如荼進行的NBA夏季聯賽，各家好手都在為站上NBA舞台持續賣力演出，但隸屬印第安那溜馬的2年級生白人前鋒弗爾菲（Johnny Furphy）在對上芝加哥公牛一戰，一次快攻背後運球過人後，直接霸氣升空單臂爆扣，兇猛轟炸籃框的氣勢，讓前來封阻的公牛新秀艾森蓋（Noa Essengue）直接守到「翻白眼」，成為本屆夏聯最兇殘一扣。

夏季聯賽公牛、溜馬台灣時間15日交鋒，兩名日本好手河村勇輝（代表公牛）、富永啟生（代表溜馬）也在賽前合影留念，其中河村勇輝更是繳出本次夏季聯賽至今個人代表作，全場15分、10助攻表現出色。

不過此戰最大焦點，全在溜馬的20歲白人前鋒弗爾菲身上，此戰他有一次驚人爆扣美技演出，當下他運球快攻突破，先是利用一次背後換手運球，甩開了公牛主力2年級前鋒布澤利斯（Matas Buzelis），隨後面對前來補防，本屆首輪第12順位獲選的公牛新秀艾森蓋（Noa Essengue），弗爾菲直接霸氣升空，右手單臂狠狠地將球塞入籃框。

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這次驚人的爆扣美技，瞬間讓弗爾菲成為球迷熱議關注焦點，就連溜馬王牌球星，目前正在為腿傷休養的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），都忍不住在個人社群轉發了弗爾菲爆扣當下，對手艾森蓋「翻白眼」的逗趣一刻畫面，為小老弟加油打氣。

事實上，弗爾菲在2024-25的新秀賽季，並未得到太多上場機會，效力溜馬雖然例行賽出賽50場，但場均僅有7.6分鐘的上場時間，平均2.1分、1.4籃板，但靠著這記震撼全美的驚人爆扣，弗爾菲確實替自己贏得了不小關注度，勢必在接下來的夏季聯賽也將有更多發揮空間。

▲溜馬白人前鋒弗爾菲驚天一扣，讓對手守到「翻白眼」。（圖／取自nbasummerleague IG）