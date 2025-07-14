快訊／瓊斯盃地貼爭議籃協親上火線　張承中：球員安全放第一

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組賽事，近日再度爆發「地貼爭議」，球員連續出現滑倒狀況，引發球迷批評熱議。對此，中華籃協14日晚間6點由副秘書長張承中親上火線說明。張承中首先強調，籃協使用地貼絕對符合FIBA相關安全防滑認證，但他也坦言，「我們一定會很認真檢討地貼與球員滑倒的問題，球員的安全一定會擺在首位。」

▲瓊斯盃地貼再度引發爭議，籃協副秘書長張承中親上火線回應。（圖／記者杜奕君攝）

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瓊斯盃男子組賽事開打兩天，但多次出現球員在罰球線地貼區域滑倒狀況，昨日中華藍對上菲律賓之戰，兩隊球員更是滑成一片，也讓地貼爭議再次浮上檯面。

籃協方面今日火速做出改變，將罰球圈整片式地貼移除，改以贊助商logo及字體（每個字個別貼上），希望降低球員滑倒風險。

張承中表示，「地貼的規格、防滑係數，FIBA都有規定，TPBL採用FIBA的規定，防滑係數要80以上，防滑地貼採用的係數都差不多，國內各聯盟、球隊使用的地貼都符合FIBA規定，防滑係數也都夠，都是FIBA建議的幾項產品。」

不過張承中也坦言，「罰球圈適不適合貼地貼，國內兩職籃聯盟都不貼，FIBA規定是事先申請就可以貼，瓊斯盃賽事歷史悠久，就循往例，過去怎麼做就繼續做，過去瓊斯盃都有貼地貼，因此就這麼做下去。」

「未來是否罰球線要不要貼地貼，後續可以討論，目前我們採取『割字』的地貼，將地貼面積降到最少，球場四周都拜託球員、觀眾過一下腳墊，每場暫停、每節暫停、中場會加強拖地，將濕氣降到最低，保持場地乾燥。」張承中如此說道。