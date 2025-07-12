中華白隊的「大腦」　谷毛唯嘉瓊斯盃首秀猛傳6助攻亮眼

▲瓊斯盃中華白隊主控谷毛唯嘉。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

在僅有兩周左右的集訓時間下，中華白隊12日在瓊斯盃首戰打出亮眼表現，即便上半場還落後給馬來西亞國家隊，但下半場合計僅讓大馬男籃拿下17分，最終中華白隊以78比63旗開得勝。賽後谷毛唯嘉表示，「短期的比賽要熟悉新的體系與隊友，我在場上就是不斷提醒大家，並且持續和隊友保持溝通。」

中華白隊在瓊斯盃首戰打出漂亮逆轉秀，在上半場處於4分落後情況下，下半場合計僅讓對手拿下17分，最終以15分之差逆轉收勝。

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中華白總教練楊宜峰表示，「這是我第一場的中華白隊執教，跟球員比較不認識，上半場會希望讓大家都上場，3、4節才慢慢調整大家的上場時間，因為防守端有加壓，才能贏得勝利。藍、白隊其實都是圖齊教練來訓練，我也還在學習，希望每個球員都要做好準備，希望下一場會更好。」

谷毛唯嘉表示，「剛上場時，大家還在熟悉比賽感覺，上半場攻防策略執行不好，讓對手拿了46分，下半場針對防守、卡位籃板去修正，讓我們下半場有優勢能擴大比分，首戰拿下勝利非常開心，後面還要繼續全力以赴。」

談到短時間內如何讓團隊整合到位，此戰繳出10分、6助攻、1抄截，全場正負值高達「+23」的谷毛唯嘉強調，「短期的訓練接收到新的系統、隊友，要花非常多的時間來適應，但我們只有兩周時間來磨合，需要更多的溝通，比賽的過程就是不斷提醒大家，很多是學弟或是首次當隊友，最重要還是在彼此的溝通。」

▲谷毛唯嘉本次是中華白隊後場指揮官。（圖／中華籃協提供）