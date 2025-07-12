快訊／中華女籃主帥歐森確定遭撤換　籃協認了團隊溝通出問題

記者杜奕君／新北報導

中華女籃目前正備戰亞洲盃第二級賽事，但總教練歐森在出征前夕卻傳出無預警遭撤換狀況，中華籃協遲至12日晚間，才由副秘書長張承中親自出面說明始末。張承中表示，「籃球文化的差異，造成溝通不良的狀況出現，球員的定位上場、戰術攻防策略，團隊溝通都出了問題。」籃協認為，現階段讓歐森卸下總教練職務，目標還是重返亞洲一級賽場。

針對歐森在亞洲盃開打前夕，無預警遭到撤換一事，籃協副秘書長張承中表示，「問題蠻嚴重的，7月7日選訓委員有開了一次會，最後做出很急迫且不得已的決定，讓歐森先卸下教練職務，邱啟益擔任執行教練，執教本次亞洲盃。」

張承中表示，「半年來，從蒙古資格賽、日本移地訓練到瓊斯盃，文化差異，水土不服以及籃球文化的差異，造成溝通不良的狀況出現，球員的定位上場、戰術攻防策略，團隊溝通出了問題。」

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「問題是慢慢的累積，到瓊斯盃時變得比較嚴重，嚴重到可能會影響到團隊的戰力與士氣，團隊的不融合是越來越嚴重，因此才做出這麼難的決定。」張承中如此說道。

▲中華女籃總教練歐森確定遭到撤換。（圖／記者李毓康攝）

▲中華籃協副秘書長張承中親自說明女籃主帥歐森遭撤換一事。（圖／記者杜奕君攝）