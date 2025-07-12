運動雲

>

快訊／中華女籃主帥歐森確定遭撤換　籃協認了團隊溝通出問題

▲▼中華女籃亞洲盃東亞區資格賽團隊訓練，總教練歐森(Michael Olson)。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華女籃目前正備戰亞洲盃第二級賽事，但總教練歐森在出征前夕卻傳出無預警遭撤換狀況，中華籃協遲至12日晚間，才由副秘書長張承中親自出面說明始末。張承中表示，「籃球文化的差異，造成溝通不良的狀況出現，球員的定位上場、戰術攻防策略，團隊溝通都出了問題。」籃協認為，現階段讓歐森卸下總教練職務，目標還是重返亞洲一級賽場。

針對歐森在亞洲盃開打前夕，無預警遭到撤換一事，籃協副秘書長張承中表示，「問題蠻嚴重的，7月7日選訓委員有開了一次會，最後做出很急迫且不得已的決定，讓歐森先卸下教練職務，邱啟益擔任執行教練，執教本次亞洲盃。」

張承中表示，「半年來，從蒙古資格賽、日本移地訓練到瓊斯盃，文化差異，水土不服以及籃球文化的差異，造成溝通不良的狀況出現，球員的定位上場、戰術攻防策略，團隊溝通出了問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「問題是慢慢的累積，到瓊斯盃時變得比較嚴重，嚴重到可能會影響到團隊的戰力與士氣，團隊的不融合是越來越嚴重，因此才做出這麼難的決定。」張承中如此說道。

▲中華籃協副秘書長張承中親自說明女籃主帥歐森遭撤換一事。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華女籃總教練歐森確定遭到撤換。（圖／記者李毓康攝）

▲中華籃協副秘書長張承中親自說明女籃主帥歐森遭撤換一事。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 中華女籃歐森台籃瓊斯盃籃協張承中

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／瓊斯盃男籃熱戰周邊商品狂銷　中華球衣最熱賣

快訊／瓊斯盃男籃熱戰周邊商品狂銷　中華球衣最熱賣

快訊／中國希望楊瀚森NBA夏季聯賽首秀　10分4籃板5助攻3火鍋亮眼

快訊／中國希望楊瀚森NBA夏季聯賽首秀　10分4籃板5助攻3火鍋亮眼

透納轉戰公鹿　最大感想竟是不用再被字母哥肘擊

透納轉戰公鹿　最大感想竟是不用再被字母哥肘擊

快訊／鏖戰62分鐘不敵張本智和　林昀儒美國大滿貫賽無緣4強

快訊／鏖戰62分鐘不敵張本智和　林昀儒美國大滿貫賽無緣4強

日本職籃隊友被NBA發展聯盟選中　游艾喆喊話想挑戰更高層級

日本職籃隊友被NBA發展聯盟選中　游艾喆喊話想挑戰更高層級

為拚世大運放棄瓊斯盃　林信寬要展現當家得分砍將威力

為拚世大運放棄瓊斯盃　林信寬要展現當家得分砍將威力

陳子威喊話帶世大運中華男籃「勇闖8強」　游艾喆扛隊長勇於挑戰

陳子威喊話帶世大運中華男籃「勇闖8強」　游艾喆扛隊長勇於挑戰

賴清德與「體操精靈」相見歡　丁華恬秀後拔腿就怕踢到總統

賴清德與「體操精靈」相見歡　丁華恬秀後拔腿就怕踢到總統

中華女籃亞洲盃12人名單出爐　「換帥風暴」總教練歐森未隨隊

中華女籃亞洲盃12人名單出爐　「換帥風暴」總教練歐森未隨隊

台灣雙職籃首次實質選手交易　戰神將王律翔送往獵鷹「換現金」

台灣雙職籃首次實質選手交易　戰神將王律翔送往獵鷹「換現金」

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

熱門新聞

兄弟莎菈教練講台語「卡緊欸啦！」成話題　賣萌回眸一笑超圈粉

只為讓大谷投球？美媒轟道奇「搞牛棚日拖垮全隊」：他去年沒投也奪冠

大谷翔平炸裂！把球轟進「巨人特產」成日本第一人

恨帥潮！洪總私服穿搭被讚爆　害羞笑回：我都歐吉桑了

勇士再度考慮網羅詹皇　騎士歡迎他「回家」但有一大前提

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟莎菈教練講台語「卡緊欸啦！」

2美媒轟道奇為大谷牛棚日拖垮全隊！

3大谷把球轟進「巨人特產」成日本第一人

4恨帥潮！洪總私服被讚爆：我歐吉桑

5勇士再度認真考慮網羅詹皇

最新新聞

1台鋼1比0悍將　後勁19連勝持續神勇！

2中華白瓊斯盃首秀　團隊飆分狂宰大馬

3林安可雙響灌7分打點！連3場開轟

4薪水是國訓付　歐森合約沒走完遭撤換

5歐森遭撤換　籃協認團隊溝通出問題

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

【李珠珢氣噗噗】密謀一起眨眼撒嬌 #南珉貞 #李雅英 馬上逃跑XD

富邦三本柱密謀一起眨眼撒嬌　姐姐們逃跑獨留李珠珢氣噗噗

【素顏也超親民】權喜原上班小跑步幫粉絲簽名XD

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

【怕到不行XD】巨型貴賓初次見到象龜！嚇到狂後退
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366