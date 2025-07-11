賴清德與「體操精靈」相見歡　丁華恬秀後拔腿就怕踢到總統

▲「體操精靈」丁華恬大秀後拔腿，讓總統賴清德鼓掌叫好。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／高雄報導

2025萊茵魯爾世界大學運動會將於7月16日至27日展開，總統賴清德11日親赴國訓中心進行授旗儀式，此次再度代表中華隊參賽的「體操精靈」丁華恬，也代表接受賴清德所致贈加菜金。丁華恬更是當場秀了一招「後拔腿」，但她受訪時笑說，原本想說要不要拔側面，但是怕踢到總統。

上屆成都世大運，中華健兒寫下10金、17銀、19銅的境外最佳成績，此次即將到來的萊茵魯爾世大運，總統賴清德也期勉選手能夠盡情發揮，爭取最佳榮耀。

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賴清德也向選手們信心喊話表示，「本次世大運，中華代表團將比照亞、奧運規格設置中繼站，其中包括膳食中心、物理治療所等後勤單位，希望給予選手最完善的照料。」

▲總統賴清德今日親赴國訓中心為世大運代表團授旗。（圖／大專體總提供）

今日授旗儀式上，中華隊「體操精靈」丁華恬代表接受賴清德致贈的加菜金，丁華恬還當場秀了一招「後拔腿」驚艷全場。

丁華恬受訪時笑說，「剛剛上台前有說，可以準備一個可愛的動作，所以就做了後拔腿，原本想說要不要拔側面，但是怕不小心踢到總統。」

對於此次世大運備戰目標，丁華恬則強調，「此次的策略就是將原有套路發揮應有水平，雖然動作有小小調整，但難度沒有太多變化。」

至於上屆世大運共拿下1金、2銀、2銅佳績的中華田徑代表隊，陣中跳遠全國紀錄保持人林昱堂就表示，「自己剛剛從鹿兒島移地訓練回國，也是繼2019年的拿坡里世大運後再度參與世大運賽事，本屆也會是自己生涯最後一次世大運出賽，希望能在戰術上大膽嘗試，爭取世錦賽積分。」

而剛剛高中畢業的鉛球小將江靜緣，則將迎接生涯首次世大運，她笑說，「首次參賽真的蠻興奮，感覺和世中運很不同，有一種自己長大了的感覺。」

今年5月的靜岡國際邀請賽，江靜緣以17公尺83打破了高懸10年之久的全國紀錄，亞錦賽也拿下銅牌殊榮，可說是中華隊備受期待的擲部新星。

江靜緣說，「今年從全中運、靜岡邀請賽，再到亞錦賽，自己的心態進步了不少，這次世大運希望能先把握前三擲的機會，最終目標當然是拚一面獎牌。」

▲中華隊擲部新星江靜緣。（圖／記者杜奕君攝）