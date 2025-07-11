運動雲

>

賴清德與「體操精靈」相見歡　丁華恬秀後拔腿就怕踢到總統

▲「體操精靈」丁華恬大秀後拔腿，讓總統賴清德鼓掌叫好。（圖／大專體總提供）

▲「體操精靈」丁華恬大秀後拔腿，讓總統賴清德鼓掌叫好。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／高雄報導

2025萊茵魯爾世界大學運動會將於7月16日至27日展開，總統賴清德11日親赴國訓中心進行授旗儀式，此次再度代表中華隊參賽的「體操精靈」丁華恬，也代表接受賴清德所致贈加菜金。丁華恬更是當場秀了一招「後拔腿」，但她受訪時笑說，原本想說要不要拔側面，但是怕踢到總統。

上屆成都世大運，中華健兒寫下10金、17銀、19銅的境外最佳成績，此次即將到來的萊茵魯爾世大運，總統賴清德也期勉選手能夠盡情發揮，爭取最佳榮耀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴清德也向選手們信心喊話表示，「本次世大運，中華代表團將比照亞、奧運規格設置中繼站，其中包括膳食中心、物理治療所等後勤單位，希望給予選手最完善的照料。」

▲「體操精靈」丁華恬大秀後拔腿，讓總統賴清德鼓掌叫好。（圖／大專體總提供）

▲總統賴清德今日親赴國訓中心為世大運代表團授旗。（圖／大專體總提供）

今日授旗儀式上，中華隊「體操精靈」丁華恬代表接受賴清德致贈的加菜金，丁華恬還當場秀了一招「後拔腿」驚艷全場。

丁華恬受訪時笑說，「剛剛上台前有說，可以準備一個可愛的動作，所以就做了後拔腿，原本想說要不要拔側面，但是怕不小心踢到總統。」

對於此次世大運備戰目標，丁華恬則強調，「此次的策略就是將原有套路發揮應有水平，雖然動作有小小調整，但難度沒有太多變化。」

至於上屆世大運共拿下1金、2銀、2銅佳績的中華田徑代表隊，陣中跳遠全國紀錄保持人林昱堂就表示，「自己剛剛從鹿兒島移地訓練回國，也是繼2019年的拿坡里世大運後再度參與世大運賽事，本屆也會是自己生涯最後一次世大運出賽，希望能在戰術上大膽嘗試，爭取世錦賽積分。」

而剛剛高中畢業的鉛球小將江靜緣，則將迎接生涯首次世大運，她笑說，「首次參賽真的蠻興奮，感覺和世中運很不同，有一種自己長大了的感覺。」

今年5月的靜岡國際邀請賽，江靜緣以17公尺83打破了高懸10年之久的全國紀錄，亞錦賽也拿下銅牌殊榮，可說是中華隊備受期待的擲部新星。

江靜緣說，「今年從全中運、靜岡邀請賽，再到亞錦賽，自己的心態進步了不少，這次世大運希望能先把握前三擲的機會，最終目標當然是拚一面獎牌。」

▲世大運授旗典禮，總統賴清德、丁華恬、林信寬、游艾喆。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華隊擲部新星江靜緣。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 丁華恬林昱堂江靜緣世大運賴清德

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華女籃亞洲盃12人名單出爐　「換帥風暴」總教練歐森未隨隊

中華女籃亞洲盃12人名單出爐　「換帥風暴」總教練歐森未隨隊

台灣雙職籃首次實質選手交易　戰神將王律翔送往獵鷹「換現金」

台灣雙職籃首次實質選手交易　戰神將王律翔送往獵鷹「換現金」

高錦瑋的支援來了　「Michael」曹薰襄加盟台啤永豐雲豹

高錦瑋的支援來了　「Michael」曹薰襄加盟台啤永豐雲豹

快訊／賴清德點名台灣職籃　大讚「宏國象」重出江湖是好事

快訊／賴清德點名台灣職籃　大讚「宏國象」重出江湖是好事

震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

東京夏季聽奧11月15日登場　中華隊共78位好手參賽

東京夏季聽奧11月15日登場　中華隊共78位好手參賽

14位馬拉松百傑菁英跑者齊聚　分享突破自我再掀競速革命

14位馬拉松百傑菁英跑者齊聚　分享突破自我再掀競速革命

200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

林昀儒「一日三戰」全贏了　攜手高承睿闖美國大滿貫賽男雙8強

林昀儒「一日三戰」全贏了　攜手高承睿闖美國大滿貫賽男雙8強

瓊斯盃菜鳥還有他　谷毛唯嘉喊話：要讓主帥圖齊記住我

瓊斯盃菜鳥還有他　谷毛唯嘉喊話：要讓主帥圖齊記住我

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

熱門新聞

桃猿誤發文釀公關危機　今還原始末再度致歉！啟動三大改善措施

震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

詹皇與湖人關係出現裂痕？美媒瘋狂交易構想送他到馬刺組3巨頭

200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

李珠珢生日快樂！慶生見面會20日驚喜登場　限量400席開搶

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桃猿誤發文釀公關危機　今還原始末

2中華女籃出征亞洲盃　主帥歐森遭撤換

3亞錦賽中華隊預賽與韓國同組

4美媒瘋狂交易構想送詹皇到馬刺組3巨頭

5TPBL打造　林書豪獲5克拉紀念鑽戒

最新新聞

1丁華恬秀後拔腿　怕踢到總統賴清德

2溜馬大鎖談透納轉投公鹿「有點震驚」

3柯瑞兄弟在勇士夢幻聯手？咖哩弟回應

4陳金鋒談因應延賽輪值調整

5桃猿誤發文釀公關危機　今還原始末

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

李多慧應援遇球迷激動抗議　溫柔甜笑安撫：不要生氣！

【李珠珢氣噗噗】密謀一起眨眼撒嬌 #南珉貞 #李雅英 馬上逃跑XD

富邦三本柱密謀一起眨眼撒嬌　姐姐們逃跑獨留李珠珢氣噗噗

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366