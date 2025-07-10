200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

▲林書豪拿下TPBL職籃年度MVP，獲得專屬紀念鑽戒 。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新北國王當家球星林書豪，本季不僅率隊連兩年奪冠，個人更包辦年度MVP、總冠軍賽MVP雙料殊榮。TPBL職籃也與國內知名珠寶品牌合作，為林書豪打造一只鑲嵌超過200顆鑽石、總重逾5克拉，主鑽更達1.5克拉的年度MVP紀念戒指，見證林書豪在台灣職籃的榮耀時刻。

作為TPBL創始元年的重要里程碑，ALUXE首度跨足體育領域，獨家冠名贊助年度MVP獎項，斥資重金設計打造一枚價值數十萬元的專屬紀念戒指。

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這枚戒指鑲嵌超過200顆鑽石、總重逾5克拉，主鑽更達1.5克拉，不論鑽石數量、工藝等級或重量規格，皆創下台灣職業運動史上前所未有的紀錄，完美體現林書豪在賽場上燃燒熱血、締造傳奇的精神。

林書豪在本季場均繳出繳出場均19.2分、5.7籃板、5.6助攻、1.6抄截的全能數據，整體命中率43.4%、效率值19.5為本土球員之冠，同時也四度榮獲月MVP的殊榮，在關鍵時刻屢屢挺身而出，不僅展現其NBA級的身手與領袖魅力，也為台灣籃壇注入嶄新氣象。

ALUXE表示，「我們深信每一件信物都承載著生命中最珍貴的情感時刻。這座MVP紀念戒指不只是對勝利的肯定，更是向所有懷抱夢想、勇敢逐夢的球員致敬。」