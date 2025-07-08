丁恩迪有望啟動歸化程序　親自表態願為中華男籃效力

▲丁恩迪此次瓊斯盃加入中華白隊效力。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

以「外籍生」身份在PLG職籃桃園璞園領航猿效力的206公分塞內加爾籍長人丁恩迪，此次也獲得入選瓊斯盃中華白隊。丁恩迪強調，「自己來到台灣已經6年，很熱愛這裡的文化與籃球風氣，如果可以我當然希望為中華男籃效力。」而中華籃協副秘書長張承中也證實，歸化丁恩迪這件事已經開始啟動。

本屆瓊斯盃男子組中華藍、中華白陣容各有一名「外籍生」身份球員入選，中華藍由200公分，目前效力SBL聯賽台啤的阿拉薩遞補入隊，至於中華白則是丁恩迪加入助陣，兩人都是首度披上中華隊球衣參賽瓊斯盃。

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丁恩迪就表示，「我很開心能夠加入中華白隊，我來到台灣已經6年，非常喜歡這裡的文化以及籃球風氣，如果可以的話，我希望能為中華男籃效力。」

「我的目標就是幫助球隊取得勝利，只要能夠贏球，不管得分、搶籃板或是努力防守，我都願意去做！」丁恩迪如此說道。

值得一提的是，此次領航猿陣中除了丁恩迪之外，還有關達祐、李家慷、林正都在瓊斯盃名單行列，其中李家慷還是和丁恩迪同樣隸屬中華白隊。

聽聞李家慷是生涯首度入選中華隊，丁恩迪不可置信地說，「我不知道這件事！我知道李家慷從高中時期就是一位非常厲害的選手，他也一直努力讓自己進步，這次入選中華隊對他絕對意義重大，我很開心能在國家隊和他繼續合作。」

丁恩迪在2022年以首輪第4順位加入領航猿，2024-25賽季平均繳出3.1分、6.6籃板，也幫助領航猿拿下隊史PLG首冠。

▲籃協方面證實丁恩迪歸化已經著手進行。（圖／記者林敬旻攝）