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小巨蛋辦定向越野賽　聽障選手簡俊傑、老將林冠妤稱王封后

▲拿徙男女冠軍的簡俊傑(左）、林冠妤剛好同時山出發、有不少家長帶著小朋友一同來體驗定向越野的樂趣。（圖／中華民國定向越野協會提供）

▲拿徙男女冠軍的簡俊傑(左）、林冠妤剛好同時出發。（圖／中華民國定向越野協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華民國定向越野協會6日與台北市定向越野協會合作，特別利用臺北小巨蛋錯綜複雜的地型舉辦【探索台北 定向越野】2025小巨蛋篇和臺北市青年盃定向越野錦標賽，兩場賽事共吸引了逾600名的大小選手參賽，讓大家可以利用機會探索複雜的小巨蛋，而且大會還設置了偽裝點，讓不少參賽手頻頻凸槌哀嚎跑錯，但又都覺得相當新鮮有趣，不少小朋友還喊著下次還要參賽，在人數較多的【探索台北 定向越野】2025小巨蛋篇競賽部份男、女子冠軍分別由聽障選手簡俊傑和已經升格為教練的林冠妤稱王封后。

在臺北大眾捷運股份有限公司提供臺北小巨蛋無償使用下，今讓600多名大小選手都有機會深度探索臺北小巨蛋錯綜複雜地型的機會，比賽範圍甚至涵蓋附近的田徑場，先從室外場地，最後再跑進小巨蛋的一至三樓內連同看台區、VIP包廂都設有打卡點，主辦單位還設置不少偽裝點，增加賽事的難度。

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主要設計路線的老國手林冠宇說，「這是我第一次正式設計在室內的正式比賽，參加的選手除了可以在室內比賽躲避高溫陽光之外，更重要是他們還可以去到他們平常去看演唱會到不了的地方，這是一個很有競賽和趣味兼俱的賽道。」

定向越野運動引進臺灣20餘年，愈來愈受大眾喜愛，祕書長陳薇婷表示，經過6月世壯運舉辦定向越野後，參加定向趣野的人口大增，本來在世壯前只有一百多人報名，世壯運後就爆增到四百多人，而且賽事大多在小巨蛋室內舉行，不只能躲避高溫還可以在有冷氣的地方比賽，這也是協會第一次在小巨蛋舉行，獲得非常好的迴響，參加的人數也是最近幾年之最。」

為了充份使用台北小巨蛋，先舉行的【探索台北 定向越野】2025小巨蛋篇共進行定向越野順點賽、迷宮挑戰賽和戶外迷宮競速定向挑戰賽三種賽事，在上午開始的定向越野順點賽，除了競賽男女子組(2.6公里)外，還設有體驗男女子(2.5公里)和家庭組(2.0公里)，不少全家總出動一起來小巨蛋嘗鮮，現場體驗組就有數百人參加竟排出人龍，大小孩子的歡笑聲不斷娛樂性十足。

但在競爭組競爭依舊激烈，男子組由剛入選準備在10月赴馬來西亞參賽的聽障選手簡俊傑以18分17秒最快，他與居次的老將蔡朋憲是唯二跑進19分鐘內的選手，但已經有9年經驗的簡俊傑對自己的表現並不滿意，他說，「這是我第一次在室內比定向越野，很有趣，但在進到小巨蛋室內二、三樓時還是有遇到一些困難，但進到室內後，就會讓我很有回憶，想起我曾經在這裡看過HBL、演唱會的那些回憶，真是滿滿的回憶。」

因為在今年4月力拼聽障奧運資格落敗，讓30歲簡俊傑一度失落，但從過去只愛籃球，到今年成為定向越野國手，他說：「其實我過去打籃球時並不愛跑步，但我從去年7月開始轉往田徑，主攻800、1500公尺，我每天6點要上班前會先做1個多小時的跑步訓練，接下來就是九月在桃園選拔，爭取明年參加身心障礙運動會，我希望我可以一天比一天更進步！」

在競賽女子組部份，由已經轉任為教練的台灣亞青隊教練林冠妤以23分29秒最佳，她也是唯一1位跑進24分鐘內的女子選手，她說，「感受不太一樣，就是很少有這種室內賽的比賽，覺得很新鮮，所以就想說來試試看，蠻特別的感覺，進來的時候你的腦袋要轉換一下，必須要很專心，因為距離短變化多，連我都有一個地方不太順，就是蠻有挑戰性的，很好玩。」

▲拿徙男女冠軍的簡俊傑(左）、林冠妤剛好同時山出發、有不少家長帶著小朋友一同來體驗定向越野的樂趣。（圖／中華民國定向越野協會提供）

▲有不少家長帶著小朋友一同來體驗定向越野的樂趣。（圖／中華民國定向越野協會提供）

關鍵字： 定向越野賽小巨蛋簡俊傑林冠妤

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