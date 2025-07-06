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賀丹、賀博「單挑」誰強？　兄弟搞笑鬥嘴互不相讓

▲賀丹、賀博為「Jordan THE ONE 台北站」4強決賽站台。（圖／記者杜奕君攝）

▲賀丹、賀博為「Jordan THE ONE 台北站」4強決賽站台。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

連續3年返台參與瓊斯盃，且高機率將代表中華男籃出征本屆亞洲盃男籃賽的台、美混血的「賀氏兄弟」賀丹、賀博，6日晚間現身知名「Jordan THE ONE 台北站」決賽現場，觀賞最後4強決賽，高人氣也吸引不少球迷到場力挺。賀丹、賀博除了不藏私傳授自己的招牌單打動作，兩兄弟被問到誰「單挑」時比較強，更是互不相讓鬥起嘴來，兄弟情可說是相當深厚。

身為Jordan Brand旗下簽約運動員，賀丹、賀博今日親自現身台北新生高架橋下籃球場，體驗台灣街頭籃球文化並觀賞「Jordan THE ONE 台北站」決賽。

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兩人對於幾位進入決賽的男、女小球員都表示印象深刻，無論拚勁或是場上技術都令人印象深刻，也非常開心能看到如此高張力的決賽對決戲碼。

賀丹、賀博也與現場幸運球迷進行投籃互動遊戲，最終賀博也順利拿下勝利，另外兩人也特別傳授自己最有把握的招牌單打動作，哥哥賀丹喜歡利用運球製造後撤步空檔進行三分投射，弟弟賀博則是利用後撤步做出中距離翻身跳投。

由於「 THE ONE」籃球錦標賽採取1對1「單挑」賽制，賀丹、賀博兄弟倆也談到了兩人從小到大的1對1單挑對決回憶，賀博笑說，「從小兩人在場上對決，哥哥賀丹就從來沒讓過他，幾乎是以一面倒的方式碾壓奪勝，但隨著自己慢慢長大，現在就比較少單挑，因為哥哥根本很難贏我了。」

對於弟弟賀博這番説法，賀丹則是笑著搖頭否認表示，「這絕對不是事實！」兩兄弟一搭一唱，兄弟情可說相當深厚。

賀丹、賀博的高人氣也讓不少球迷在活動結束後，爭相與兩人合照留念，兩人也都穿上Jordan Brand最新的喬丹40代球鞋亮相，接下來也將在即將開打的瓊斯盃男子組賽事出賽，再次為中華男籃效力。

▲賀丹、賀博為「Jordan THE ONE 台北站」4強決賽站台。（圖／記者杜奕君攝）

▲賀丹、賀博今日也親自下場，與幸運球迷大玩投籃互動遊戲。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 賀丹，賀博Jordan BrandJordan THE ONE 台北站台籃

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