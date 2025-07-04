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遭泰國女籃猛烈追分　中華隊靠洋將庫克斯壓陣奪勝

▲中華女籃庫克斯、林育庭、彭曉彤。（圖／籃協提供）

▲中華女籃庫克斯目前暫居本屆瓊斯盃大會得分王。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

甩開昨天落敗的陰霾，中華隊今遭遇亞洲盃2級的可能對手泰國，首節打完就取得雙位數領先，卻在第3節碰上對手猛烈開轟追到僅4分差，所幸末節找回防守專注度並擋住對手反攻氣焰，靠洋將庫克斯（Sidney Cooks）、彭曉彤、林育庭攜手出擊，最終中華隊80比64擊敗泰國，總教練歐森表示，接下來面對南韓與日本，將努力打出更好表現。

此役攻下12分的彭曉彤，昨役休兵，她強調全隊記取昨日落敗的教訓，學妹給了很好的強度，比賽就是專注在自己身上，用防守帶動進攻，她說，「中華隊下半場總會比較慢熱，我們會記住，明天對上韓國隊，希望能打出很好的比賽。」中華隊有3人得分達兩位數，洋將庫克斯攻下全場最高的24分，林育庭也有12分進帳。

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▲中華女籃庫克斯、林育庭、彭曉彤。（圖／籃協提供）

▲中華女籃彭曉彤扛起球隊主控角色。（圖／籃協提供）

世大運培訓隊遭遇本屆迄今唯一未嚐敗績的日本隊，同時也是將代表日本前進德國的世大運代表隊，兩隊首節你來我往，但世大運培訓隊次節面對日本隊的快速球風，防守未能壓制，加上投籃命中率不佳，第二節遭對手打出18比7比分拉開比數，終場世大運培訓隊以51比72不敵日本女籃。

世大運培訓隊總教練林紀妏強調，日本隊展現速度快與投籃命中率的特色，儘管防守團隊輪轉表現不錯，但自己的進攻沒有發揮，她說，「日本有很好的系統，但我們的球員下半場也逐漸打出氣勢。」

攻下全隊最高12分的宋瑞蓁則表示，日本球員的變向與節奏讓對手根本抓不到，速度雖快但視野還是很好，很值得學習。日本隊則有4人得分達兩位數，儘管投籃命中率未達四成，但籃板數領先17個，是獲勝關鍵。

韓國隊遭遇菲律賓隊，韓國首節就拉出兩位數領先，全場轟進12個三分球，一路領先對手，終場以80比58擊敗菲律賓，拿下第2勝。

▲中華女籃庫克斯、林育庭、彭曉彤。（圖／籃協提供）

▲「小丁」林育庭是中華女籃主力得分點。（圖／籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃中華女籃世大運庫克斯彭曉彤林育庭宋瑞蓁女籃

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