庫克斯17分11籃板　中華女籃狂勝菲律賓奪瓊斯盃首勝

▲中華女籃庫克斯在瓊斯盃首戰表現出色，率隊大勝菲律賓。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事2日壓軸賽事，由中華女籃交手菲律賓女籃，由於中華隊目前掉入亞洲盃第2級，而菲律賓則是第1級隊伍，此戰對決也成為關注焦點。不過中華隊靠著可能的歸化人選庫克斯砍下17分、11籃板，加上林文佑14分攜手出擊，最終中華隊以85比59狂勝菲律賓。林文佑賽後就直言，「這一勝對中華隊意義重大，證明我們應該是第1級的前段班球隊。」

中華女籃此次積極力拚要在亞洲盃第2級賽事奪冠，順利重返第1級舞台，此次瓊斯盃不僅有彭詩晴、陳晏宇、林育庭、陳薇安、彭曉彤等旅外好手回歸助陣，WSBL聯賽也有包括林文佑、黃鈴娟等人，加上前國泰女籃洋將，身高193公分的長人庫克斯成為可能歸化人選助陣，整體戰力可說相當整齊。

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▲中華女籃林文佑此戰也貢獻14分。（圖／籃協提供）

今日瓊斯盃首戰面對菲律賓，開賽中華隊就靠庫克斯內線逞威，半場取得39比33領先，但下半場中華隊內外火力串聯有效取分，逐步拉開差距下，最終26分之差痛宰菲國拿下瓊斯盃開幕戰首勝。

中華女籃總教練歐森表示，「庫克斯得分、籃板都有很好的發揮，她的進攻具有宰制力，也讓團隊進攻更加多元。」

林文佑則表示，「庫克斯雖然尚未確定是否能夠歸化，但她這次瘦了20公斤，移動上更靈活也更具威脅性，整體來說對團隊絕對是好的影響。」

林文佑也強調，今天這場勝利，對中華隊來說絕對意義重大，「因為我們現在掉到第2級，而菲律賓是第1級球隊，此戰就能證明，我們的實力就是在第1級，我們這次要將中華隊帶回1級。」

▲中華女籃總教練歐森。（圖／籃協提供）