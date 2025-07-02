運動雲

>

庫克斯17分11籃板　中華女籃狂勝菲律賓奪瓊斯盃首勝

▲中華女籃庫克斯、歐森、林文佑。（圖／籃協提供）

▲中華女籃庫克斯在瓊斯盃首戰表現出色，率隊大勝菲律賓。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事2日壓軸賽事，由中華女籃交手菲律賓女籃，由於中華隊目前掉入亞洲盃第2級，而菲律賓則是第1級隊伍，此戰對決也成為關注焦點。不過中華隊靠著可能的歸化人選庫克斯砍下17分、11籃板，加上林文佑14分攜手出擊，最終中華隊以85比59狂勝菲律賓。林文佑賽後就直言，「這一勝對中華隊意義重大，證明我們應該是第1級的前段班球隊。」

中華女籃此次積極力拚要在亞洲盃第2級賽事奪冠，順利重返第1級舞台，此次瓊斯盃不僅有彭詩晴、陳晏宇、林育庭、陳薇安、彭曉彤等旅外好手回歸助陣，WSBL聯賽也有包括林文佑、黃鈴娟等人，加上前國泰女籃洋將，身高193公分的長人庫克斯成為可能歸化人選助陣，整體戰力可說相當整齊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華女籃庫克斯、歐森、林文佑。（圖／籃協提供）

▲中華女籃林文佑此戰也貢獻14分。（圖／籃協提供）

今日瓊斯盃首戰面對菲律賓，開賽中華隊就靠庫克斯內線逞威，半場取得39比33領先，但下半場中華隊內外火力串聯有效取分，逐步拉開差距下，最終26分之差痛宰菲國拿下瓊斯盃開幕戰首勝。

中華女籃總教練歐森表示，「庫克斯得分、籃板都有很好的發揮，她的進攻具有宰制力，也讓團隊進攻更加多元。」

林文佑則表示，「庫克斯雖然尚未確定是否能夠歸化，但她這次瘦了20公斤，移動上更靈活也更具威脅性，整體來說對團隊絕對是好的影響。」

林文佑也強調，今天這場勝利，對中華隊來說絕對意義重大，「因為我們現在掉到第2級，而菲律賓是第1級球隊，此戰就能證明，我們的實力就是在第1級，我們這次要將中華隊帶回1級。」

▲中華女籃庫克斯、歐森、林文佑。（圖／籃協提供）

▲中華女籃總教練歐森。（圖／籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃庫克斯林文佑歐森女籃中華隊台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不知朴智修打過WNBA　女魔獸蕭豫玟盼學對方傳球視野

不知朴智修打過WNBA　女魔獸蕭豫玟盼學對方傳球視野

南韓姜怡瑟7記三分球轟垮世大運培訓隊　混血女將洪蓓雯首戰拿2分

南韓姜怡瑟7記三分球轟垮世大運培訓隊　混血女將洪蓓雯首戰拿2分

世大運中華男籃旗開得勝　佛光盃首秀狂宰日本41分

世大運中華男籃旗開得勝　佛光盃首秀狂宰日本41分

最佳第六人克拉克森+法國禁區悍將　尼克持續補強盼衝擊總冠軍

最佳第六人克拉克森+法國禁區悍將　尼克持續補強盼衝擊總冠軍

疑涉賭射手續約夢碎　活塞改用14億台幣先簽後換「阿舍哥」羅賓森

疑涉賭射手續約夢碎　活塞改用14億台幣先簽後換「阿舍哥」羅賓森

西區軍備競賽還沒完　金塊接連補強瓦倫休納斯、小哈達威

西區軍備競賽還沒完　金塊接連補強瓦倫休納斯、小哈達威

本季連轉3隊　「德國軟豆」施洛德又簽3年13億台幣新約前進國王

本季連轉3隊　「德國軟豆」施洛德又簽3年13億台幣新約前進國王

暴龍砸重本！　4年40.9億台幣續約優質長人波圖爾

暴龍砸重本！　4年40.9億台幣續約優質長人波圖爾

林秉聖本季兩度請益求教　羅興樑大讚自律訓練態度

林秉聖本季兩度請益求教　羅興樑大讚自律訓練態度

玉山射箭國手選拔賽　逾260位戰將拚世青、世青少國手資格

玉山射箭國手選拔賽　逾260位戰將拚世青、世青少國手資格

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

熱門新聞

原以為無望！劉曜維驚喜獲猿指名　姑姑「法界大咖」超狂背景被挖出

看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

「柯瑞＋里拉德」夢幻雙槍合體有望！　勇士傳爭取加盟

玉木朋孝談中職現況：選手拿到薪水後易滿足 缺乏企圖心

陳晨威熱戀兄弟啦啦隊女神　經紀公司：尊重不干涉私領域

叔叔變隊友！王君佑獲悍將指名　王念好秒傳「我愛你」約好當室友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1猿第6指名　姑姑竟是大法官提名人！

2看到野手登板就火大！大聯盟OB震怒

3柯瑞＋里拉德　勇士盼組夢幻雙槍

4玉木朋孝：中職選手拿到薪水後易滿足

5陳晨威戀情曝光　經紀公司回應了！

最新新聞

1柯瑞＋里拉德　勇士盼組夢幻雙槍

2詹皓晴溫網女雙告捷　強勢挺進32強

3才簽70億續約　灰熊JJJ驚傳要手術

4庫克斯17分11籃板　中華女籃狂勝菲律賓

5不知朴智修打過WNBA　蕭豫玟盼學傳球

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅UG新成員-文慧真

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366