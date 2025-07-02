南韓姜怡瑟7記三分球轟垮世大運培訓隊　混血女將洪蓓雯首戰拿2分

▲瓊斯盃女籃賽事開打，世大運中華培訓隊蕭豫玟（中）首戰力抗強敵南韓。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事2日點燃戰火，本屆世大運中華培訓隊首戰就遭遇有WNBA資歷長人朴智修在陣的南韓隊。此戰南韓隊給足中華隊小將震撼教育，主力神射手姜怡瑟單場投進7顆三分球進帳26分，朴智修牛刀小試也有9分、5籃板、3助攻，最終南韓以95比74輕取世大運中華培訓隊，首度代表中華隊站上瓊斯盃舞台的混血女將洪蓓雯則有2分、4籃板進帳。

為備戰此次德國萊茵魯爾世大運，中華世大運女籃此次在瓊斯盃組軍出擊，將交手南韓、菲律賓以及泰國國家隊，至於日本則派出國家2隊陣容，此次世大運培訓隊除了「女魔獸」蕭豫玟，還網羅來自美國NCAA第1級理海大學的混血女將洪蓓雯助陣效力。

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不過今日瓊斯盃首戰，中華女將們就接受南韓「震撼教育」，除了具有3季WNBA資歷的主力中鋒朴智修攻守兩端牽制力十足外，南韓主力射手姜怡瑟更是三分外線連發，上半場就取得雙位數領先優勢。

▲瓊斯盃南韓女籃主力射手姜怡瑟單場投進7顆三分球進帳26分。（圖／中華籃協提供）

世大運培訓隊雖然靠著黃沁瑜、林佳蓉外線攻勢，一度追到僅剩3分落後，但關鍵時刻南韓隊仍展現實力拉開差距，最終21分之差輕取世大運中華培訓隊。

此戰世大運培訓隊4人得分達雙位數，以林佳蓉的17分最佳，黃沁瑜投進4記三分球拿下14分，蕭豫玟以及游沁樺各有10分進帳，洪蓓雯瓊斯盃初登場則拿下2分、4籃板。

南韓對此戰則以姜怡瑟三分球14投7中，拿下全場最高26分，朴智修僅出賽16分鐘就進帳9分、5籃板、3助攻。

▲世大運培訓隊混血女將洪蓓雯首度在瓊斯盃登場出賽。（圖／中華籃協提供）