運動雲

>

南韓姜怡瑟7記三分球轟垮世大運培訓隊　混血女將洪蓓雯首戰拿2分

▲瓊斯盃南韓女籃姜怡瑟、世大運培訓隊蕭豫玟、洪蓓雯、林紀妏。（圖／中華籃協提供）

▲瓊斯盃女籃賽事開打，世大運中華培訓隊蕭豫玟（中）首戰力抗強敵南韓。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事2日點燃戰火，本屆世大運中華培訓隊首戰就遭遇有WNBA資歷長人朴智修在陣的南韓隊。此戰南韓隊給足中華隊小將震撼教育，主力神射手姜怡瑟單場投進7顆三分球進帳26分，朴智修牛刀小試也有9分、5籃板、3助攻，最終南韓以95比74輕取世大運中華培訓隊，首度代表中華隊站上瓊斯盃舞台的混血女將洪蓓雯則有2分、4籃板進帳。

為備戰此次德國萊茵魯爾世大運，中華世大運女籃此次在瓊斯盃組軍出擊，將交手南韓、菲律賓以及泰國國家隊，至於日本則派出國家2隊陣容，此次世大運培訓隊除了「女魔獸」蕭豫玟，還網羅來自美國NCAA第1級理海大學的混血女將洪蓓雯助陣效力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過今日瓊斯盃首戰，中華女將們就接受南韓「震撼教育」，除了具有3季WNBA資歷的主力中鋒朴智修攻守兩端牽制力十足外，南韓主力射手姜怡瑟更是三分外線連發，上半場就取得雙位數領先優勢。

▲瓊斯盃南韓女籃姜怡瑟、世大運培訓隊蕭豫玟、洪蓓雯、林紀妏。（圖／中華籃協提供）

▲瓊斯盃南韓女籃主力射手姜怡瑟單場投進7顆三分球進帳26分。（圖／中華籃協提供）

世大運培訓隊雖然靠著黃沁瑜、林佳蓉外線攻勢，一度追到僅剩3分落後，但關鍵時刻南韓隊仍展現實力拉開差距，最終21分之差輕取世大運中華培訓隊。

此戰世大運培訓隊4人得分達雙位數，以林佳蓉的17分最佳，黃沁瑜投進4記三分球拿下14分，蕭豫玟以及游沁樺各有10分進帳，洪蓓雯瓊斯盃初登場則拿下2分、4籃板。

南韓對此戰則以姜怡瑟三分球14投7中，拿下全場最高26分，朴智修僅出賽16分鐘就進帳9分、5籃板、3助攻。

▲瓊斯盃南韓女籃姜怡瑟、世大運培訓隊蕭豫玟、洪蓓雯、林紀妏。（圖／中華籃協提供）

▲世大運培訓隊混血女將洪蓓雯首度在瓊斯盃登場出賽。（圖／中華籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃女籃世大運南韓姜怡瑟朴智修洪蓓雯蕭豫玟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世大運中華男籃旗開得勝　佛光盃首秀狂宰日本41分

世大運中華男籃旗開得勝　佛光盃首秀狂宰日本41分

最佳第六人克拉克森+法國禁區悍將　尼克持續補強盼衝擊總冠軍

最佳第六人克拉克森+法國禁區悍將　尼克持續補強盼衝擊總冠軍

疑涉賭射手續約夢碎　活塞改用14億台幣先簽後換「阿舍哥」羅賓森

疑涉賭射手續約夢碎　活塞改用14億台幣先簽後換「阿舍哥」羅賓森

西區軍備競賽還沒完　金塊接連補強瓦倫休納斯、小哈達威

西區軍備競賽還沒完　金塊接連補強瓦倫休納斯、小哈達威

本季連轉3隊　「德國軟豆」施洛德又簽3年13億台幣新約前進國王

本季連轉3隊　「德國軟豆」施洛德又簽3年13億台幣新約前進國王

暴龍砸重本！　4年40.9億台幣續約優質長人波圖爾

暴龍砸重本！　4年40.9億台幣續約優質長人波圖爾

林秉聖本季兩度請益求教　羅興樑大讚自律訓練態度

林秉聖本季兩度請益求教　羅興樑大讚自律訓練態度

玉山射箭國手選拔賽　逾260位戰將拚世青、世青少國手資格

玉山射箭國手選拔賽　逾260位戰將拚世青、世青少國手資格

邱大宗與鋼鐵人合約到期　喊話PLG、TPBL及SBL都願執教

邱大宗與鋼鐵人合約到期　喊話PLG、TPBL及SBL都願執教

新北國王冠軍封王遊行登場　喊話要拚隊史三連冠

新北國王冠軍封王遊行登場　喊話要拚隊史三連冠

YTR小象赴烏克蘭捐兩雙童鞋　挨轟蹭流量　品牌道歉下架「對不起我們錯了」

熱門新聞

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

大谷翔平炸裂！達成連續5年30轟　還寫下史上第4人壯舉

看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

震撼！公鹿簽下溜馬10年禁區主將透納　裁掉重傷里拉德惹怒字母哥

陳晨威熱戀兄弟啦啦隊女神　經紀公司：尊重不干涉私領域

快訊／雷霆一哥SGA獲4年破83億續約　年薪20.8億創NBA史上新高

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓籍電玩系啦啦隊女神文慧真加入統一獅

2大谷翔平炸裂！達成連續5年30轟壯舉

3看到野手登板就火大！大聯盟OB震怒

4公鹿簽下溜馬禁區主將　裁掉里拉德

5陳晨威戀情曝光　經紀公司回應了！

最新新聞

1瓊斯盃女籃開打　混血小將洪蓓雯首秀

2世大運中華男籃　佛光盃首秀狂勝41分

3猿第6指名　姑姑竟是大法官提名人！

4王君佑獲富邦悍將指名　王念好秒傳「我愛你」

5統一獅封王慶祝第二波！在地百店同歡

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

學生見「超短線扯鈴」傻眼　老師靈活示範還能繞腳

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366