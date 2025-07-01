玉山射箭國手選拔賽　逾260位戰將拚世青、世青少國手資格

▲玉山射箭國手選拔賽，吸引超過260位好手參賽力拚。（圖／射箭協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

由玉山銀行連續第二年贊助的「玉山射箭國手選拔賽」，1日於嘉義中正大學田徑場舉行開幕儀式，共吸引全台超過260位青年與青少年射箭好手參賽。這場賽事將於7月2日、3日展開兩天激烈比拚，選拔出代表台灣參加今年加拿大世界青年暨青少年射箭錦標賽的國手資格。

玉山銀行行銷長林俊佑出席開幕典禮時表示，「今年參賽人數比去年明顯增加，顯示射箭運動在國中、高中逐漸受到重視。他強調，玉山銀行不僅持續支持射箭運動，還將協助偏遠地區學校改善射箭設備，並與中華民國射箭協會合作舉辦射箭培訓營，致力於推動台灣射箭運動的基層發展。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽事匯聚了台灣新生代射箭菁英，包括去年亞洲大學射箭錦標賽反曲弓男子金牌得主劉泰言，以及企業射箭聯賽「箭林之后」風佑築等名將均參賽。劉泰言在今年4月全大運中擊敗兩屆奧運國手湯智鈞奪金，他表示自己透過心態調整與技術微調，射箭表現愈加穩定，目標是成功入選世青國手。

▲今年的玉山射箭國手選拔賽共有全臺260多位新生代好手參賽。（圖／射箭協會提供）

來自花蓮玉里高中的複合弓好手高誠恩感謝玉山銀行贊助靶台設備，讓訓練品質提升。他今年在全中運中為團隊射下金牌，但個人賽表現未如預期，他希望能在此次選拔賽中調整心態，力爭佳績。同樣參賽的地主選手蕭宇倢則表示，雖然擁有地利之便，但競爭激烈，所有選手都有機會脫穎而出。

中華民國射箭協會副理事長邱炳坤也對射箭運動的發展充滿信心，特別感謝玉山銀行的支持。他指出，射箭不僅安全，還能訓練選手的穩定性與意志力，是一項值得推廣的運動。

此外，蕭宇倢對於下屆洛杉磯奧運將首次納入複合弓項目感到振奮，直言這為選手生涯增添了新的目標與動力，他將全力以赴爭取登上奧運舞台的機會。

這場選拔賽不僅是台灣射箭菁英的競技舞台，也展現了企業與協會攜手推動運動基層發展的努力，期望台灣射箭在國際賽事上再創佳績。

▲國立體大射箭好手劉泰言剛奪下今年全大運金牌。（圖／射箭協會提供）