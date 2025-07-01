「餅皇」回來了！　卡佩拉3年6.2億台幣將重返火箭

▲卡佩拉將重返發跡地火箭效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

日前才剛剛完成重磅交易，換來天王球星杜蘭特（Kevin Durant），休士頓火箭的補強動作仍然沒有停歇，1日又傳出他們將以3年2150萬美金，折合台幣約6.2億元價碼，找回舊將「餅皇」卡佩拉（Clint Capela）加盟效力，火箭在交易市場連續大動作招兵買馬，勢必將成為新賽季西區爭冠熱門勁旅。

剛剛結束的2024-25賽季，火箭已經打下西區例行賽第2名佳績，不過季後賽首輪明顯暴露出經驗值不足狀況，也在首輪就遭淘汰，賽季提前止步。

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但火箭近日補強動作不斷，日前先透過交易換來天王球星杜蘭特，隨後又以5年1.2億美金天價，續留2022年選秀榜眼史密斯（Jabari Smith Jr.），如今更是在自由市場大張旗鼓，找來3D悍將芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith），又將「餅皇」卡佩拉找回，禁區實力大幅提升。

現年31歲的卡佩拉，NBA生涯前6個賽季都在火箭度過，隨後轉戰亞特蘭大老鷹效力至今5季，職業生涯曾連續7季都是得分、籃板「雙10」，且場均阻攻超過1.2次的禁區悍將。

不過本季卡佩拉繳出近9季以來個人新低表現，整季僅出賽55場，平均8.9分、8.5籃板、1阻攻，在回到生涯發跡地火箭後，卡佩拉能否重新找回昔日身手，也將是新賽季觀察重點。

對於火箭來說，在已經擁有明星中鋒森根（Alperen Sengun），加上日前續約老將「水行俠」亞當斯（Steven Adams）後，如今再有卡佩拉加盟，火箭整體禁區深度可說相當驚人，在新賽季有王牌球星杜蘭特坐鎮情況下，火箭爭冠氣勢大幅提升，儼然成為聯盟一線強權勁旅。