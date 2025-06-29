國王喊話全力續留林書豪　毛加恩：這個月就會開始談

▲新北國王總經理毛加恩喊話，近期就將與林書豪開始洽談續約。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王29日在TPBL職籃年度冠軍賽第7戰，以19分之差擊退高雄全家海神，勇奪聯盟史上首座總冠軍。賽後林書豪被問到下季是否仍將以「球員」身份續留效力時並未多談。不過國王總經理毛加恩已經喊話表示，「這幾個禮拜內就會開始和林書豪談，他代表了國王這支球隊的文化，我們非常希望他能續留團隊效力。」

在沒有退路的冠軍賽第7戰，國王團隊終於拿出強悍實力，全場一路壓制對手海神，最終108比89贏球，4勝3敗順利登頂封王。

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林書豪無疑成為本賽季最大贏家，一舉包辦年度MVP、冠軍賽FMVP，還連續兩年在台灣職籃率隊奪冠。

不過伴隨而來的，就是林書豪下個賽季是否仍會點頭續留國王，並以球員身份持續在賽場奮戰。林書豪在2023-24賽季加盟國王，當時與球團簽下「1+1」合約，在上季結束後，他選擇和球團執行延長合約，在本季結束後，這份合約將正式走完。

對此，林書緯強調，「一切就看他（林書豪）的想法，我絕對會尊重他，就看他願不願意和我一起再拿第3座總冠軍。」

國王總經理毛加恩則說，「林書豪已經是國王很重要的球隊文化，我們當然希望能和他繼續合作，他的影響已經遠超過籃球場上，我們當然很希望他能繼續留在團隊中，和弟弟跟我們再一次的挑戰總冠軍。」

毛加恩重申，「我們當然不會勉強林書豪，也會很尊重他最後的決定，我認為關鍵還是在於他對於自己身體狀況的評估，但我們絕對非常歡迎他回來，在這幾個禮拜之內，我們就會開始和他談。」

另外，毛加恩也透露，國王奪冠後的「封王遊行」預計將在7月1日登場，詳細時間以及遊行路線，則將會盡快跟球迷公布。

▲林書豪與國王1+1合約正式走完，下一步動向值得關注。（圖／TPBL提供）