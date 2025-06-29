騎士發動突襲交易　前天才控衛「球哥」博爾加盟盼重生

▲「球哥」博爾被交易送往騎士。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

本季打下東區例行賽第1位戰績，克里夫蘭騎士在賽季剛剛結束後，火速發動奇襲交易！根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）公佈消息，騎士與芝加哥公牛發動交易，騎士得到現年27歲的前天才控衛「球哥」波爾（Lonzo Ball），代價僅僅是送出防守悍將奧科羅（Isaac Okoro）。

從加入NBA舞台前就被投注高度期待，但博爾卻不斷面臨嚴峻運動傷害考驗，生涯除了進行過3次左膝關節鏡手術，甚至雙膝軟骨都進行了移植手術，讓他一度休養長達1006天之久，整體表現也受到嚴重打擊。

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2024-25賽季，博爾出賽35場例行賽，平均繳出7.6分、3.4籃板、3.3次助攻外帶1.3次抄截，整體表現可說遠低於過往頂尖時期水準。

至於騎士換來博爾的代價，則是現年24歲的奧科羅，他在2020年首輪第5順位被騎士挑中，原本曾被視為重建要角，但過去5季整體表現始終無法更上層樓，這個賽季僅繳出6.1分、2.4籃板、1.2助攻，各項數據幾乎都呈現生涯最低表現。

這筆交易曝光後，美國媒體也普遍認為騎士隊成為贏家，美國《雅虎體育》記者歐康納（Kevin O'Connor）就發文表示，「公牛在本季交易截止日前，本來可以用博爾換得1個首輪簽，結果現在只換來一個在季後賽表現低迷的輪替球員，只能說相當搞笑。」