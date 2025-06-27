快訊／無退路的海神拚了　冠軍賽G6半場2分壓制國王

記者杜奕君／高雄報導

TPBL職籃總冠軍賽第6戰，27日在高雄巨蛋吸引破萬名觀眾入場觀戰，系列賽取得3勝2敗「聽牌」優勢的新北國王，兩隊上半場打來拉鋸，雙方都曾手握雙位數領先優勢，但海神半場打完僅以50比48小幅領先。

此戰國王延續前役贏球洋將組合，由曼尼高、桑尼以及奧帝登錄上陣，至於「年度最佳洋將」沃許本則是連兩戰遭割愛無法上場。至於海神洋將則是變陣，由艾德、克雷格，加上回歸的威勝在主場出擊。

開賽地主海神就靠邱子軒三分球率先開張，但國王開賽僅3分半鐘不到，就製造海神團隊4犯，國王奧帝三分球命中，幫助球隊拉出12比5領先。落後的海神靠著威勝三分冷箭一度追到僅兩分差，但奧帝手感發燙三分球、中距離後撤步連續開火，前5投全進情況下，幫助國王趁勢拉開24比13的雙位數領先。

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所幸海神在邱子軒三分球加持下，回敬一波10比0攻勢又追到兩分差距，但國王此節尾聲又連拿6分，所幸海神克雷格切入進算加罰，首節打完國王30比26領先。

次節海神攻勢再起，邱子軒、克雷格連續切入得手，海神逆轉1分超前，國王喊出暫停依舊未能止血，海神克雷格、胡瓏貿、艾德連續三分球命中，海神一波14比0猛攻，拉開40比30領先。

上半場終了前3分51秒，林書豪吞下個人第3犯，但他遠飆三分球得手，率隊打出13比0攻勢逆轉超前，但半場終了前2分20秒海神陳懷安三分球破網，又幫球隊重新取得領先。

隨後國王桑尼在半場終了前1分27秒遭吹違反運動精神犯規，威勝中距離得手後，幫助海神半場打完取得50比48領先。