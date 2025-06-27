運動雲

>

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

▲PLG職籃總冠軍賽第7戰，桃園巨蛋5900席門票全數完售。（圖／PLG職籃提供）

▲桃園巨蛋又傳出即將整修，領航猿、雲豹主場下賽季都面臨考驗。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

由PLG職籃桃園璞園領航猿、TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹共同使用的主場「桃園巨蛋」體育館，1994年至今啟用已經超過30年，日前傳出桃園市府將投入3.4億台幣，進行場地全面優化工程，並預計明年6月前分階段完工。但此舉可能對於下賽季領航猿、雲豹主場賽程造成影響，兩球團目前已準備相關應變方案，據了解其中一項，就是尋找適合地點，搭建臨時性天幕室內球場，作為兩隊下季暫時主場。

日前桃園市長張善政宣布投入新台幣3.4億元，針對桃園巨蛋進行全面優化工程，施工內容包括地坪重鋪、空調與電氣系統改善、室內裝修及外觀與戶外景觀優化，其中在室內裝修部分，將針對漏水、老舊通道與照明等狀況進行徹底改善，希望上述4大工程能在明年6月前分階段完工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過這樣的整修工程，勢必對下個賽季兩職籃聯盟的領航猿、雲豹球團主場賽程造成影響，目前兩職籃聯盟新賽季正式賽程雖然尚未出爐，不過賽季時間勢必將和工程撞期，也讓兩隊主場賽事面臨不小影響。

對此，領航猿球團方面表示，目前仍傾向「邊修邊打」，避開工程期間，與聯盟協商後安排主場賽事，畢竟桃園巨蛋仍是球隊主場根據地。

至於雲豹球團方面，執行長張建偉則透露，「目前球團準備了3個應變方案，除了和領航猿相同的邊修邊打外，也可能由桃園市政府尋找適合的空地，搭建臨時性球場，預計花費兩個月就能搭建可容納2500位球迷入場的臨時球場。」

至於雲豹考慮的第3方案，則是前進桃園展演中心，該場館位於桃園，評估最多可容納3000位球迷入場觀戰。

而領航猿球團方面則透露，「如果最終市政府決定搭建臨時性球場，那麼就會和市府、雲豹球團進行3方協調，希望找出適當的模式，也希望球迷觀賽權益能夠獲得維持。」

▲雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹球團目前擬定3個方案，預備可能的主場整修狀況。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 桃園巨蛋領航猿雲豹主場PLGTPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

海神單場24次失誤遭國王聽牌　胡瓏貿直言輸在自己

海神單場24次失誤遭國王聽牌　胡瓏貿直言輸在自己

被林書豪虧「52歲」　洪志善有預感飆壓哨三分球

被林書豪虧「52歲」　洪志善有預感飆壓哨三分球

「0助攻」卻狂轟29分　林書豪爆料：奧帝要我強攻

「0助攻」卻狂轟29分　林書豪爆料：奧帝要我強攻

快訊／林書豪罕見0助攻　狂飆29分率國王冠軍賽G5聽牌

快訊／林書豪罕見0助攻　狂飆29分率國王冠軍賽G5聽牌

快訊／林書豪救我！　國王總冠軍G5上半場逆轉8分超前海神

快訊／林書豪救我！　國王總冠軍G5上半場逆轉8分超前海神

雲豹仍計劃找NBA大咖洋將　預告選秀將補強控衛

雲豹仍計劃找NBA大咖洋將　預告選秀將補強控衛

籃協主動讓高錦瑋瓊斯盃休戰　亞洲盃預告滿血回歸

籃協主動讓高錦瑋瓊斯盃休戰　亞洲盃預告滿血回歸

快訊／怒控中華足協冷血！　女足香港返台不到5小時又要赴韓參賽

快訊／怒控中華足協冷血！　女足香港返台不到5小時又要赴韓參賽

快訊／高錦瑋、林信寬合約大揭秘　旅外條款觸發後仍將回歸雲豹

快訊／高錦瑋、林信寬合約大揭秘　旅外條款觸發後仍將回歸雲豹

快訊／「雲豹之子」高錦瑋續約7年　喊話一人一城要成桃園隊魂

快訊／「雲豹之子」高錦瑋續約7年　喊話一人一城要成桃園隊魂

74歲翁逆撞工程車！猛踩油門燒胎畫面曝　驚見他中風倒駕駛座

熱門新聞

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了　「希望得到本人與社會原諒」

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

讀者回應

﻿

熱門新聞

1拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

2前職棒球員吳偲佑傳去年過世

3獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

4歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了

5大谷28轟出爐寫紀錄　道奇4連勝

最新新聞

1遭歧視留言　拿莫．伊漾：要正視

2王念好低迷　富邦打教：太混亂　

3王建民談選秀　黃暐傑真的謎！

4皇家馬德里晉級世俱盃16強

5湖人總管預告今夏將積極補強

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

凱蒂邀邊荷律搞怪應援被拒　下秒轉移目標帶壞李丹妃XD

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366