快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

▲桃園巨蛋又傳出即將整修，領航猿、雲豹主場下賽季都面臨考驗。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

由PLG職籃桃園璞園領航猿、TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹共同使用的主場「桃園巨蛋」體育館，1994年至今啟用已經超過30年，日前傳出桃園市府將投入3.4億台幣，進行場地全面優化工程，並預計明年6月前分階段完工。但此舉可能對於下賽季領航猿、雲豹主場賽程造成影響，兩球團目前已準備相關應變方案，據了解其中一項，就是尋找適合地點，搭建臨時性天幕室內球場，作為兩隊下季暫時主場。

日前桃園市長張善政宣布投入新台幣3.4億元，針對桃園巨蛋進行全面優化工程，施工內容包括地坪重鋪、空調與電氣系統改善、室內裝修及外觀與戶外景觀優化，其中在室內裝修部分，將針對漏水、老舊通道與照明等狀況進行徹底改善，希望上述4大工程能在明年6月前分階段完工。

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不過這樣的整修工程，勢必對下個賽季兩職籃聯盟的領航猿、雲豹球團主場賽程造成影響，目前兩職籃聯盟新賽季正式賽程雖然尚未出爐，不過賽季時間勢必將和工程撞期，也讓兩隊主場賽事面臨不小影響。

對此，領航猿球團方面表示，目前仍傾向「邊修邊打」，避開工程期間，與聯盟協商後安排主場賽事，畢竟桃園巨蛋仍是球隊主場根據地。

至於雲豹球團方面，執行長張建偉則透露，「目前球團準備了3個應變方案，除了和領航猿相同的邊修邊打外，也可能由桃園市政府尋找適合的空地，搭建臨時性球場，預計花費兩個月就能搭建可容納2500位球迷入場的臨時球場。」

至於雲豹考慮的第3方案，則是前進桃園展演中心，該場館位於桃園，評估最多可容納3000位球迷入場觀戰。

而領航猿球團方面則透露，「如果最終市政府決定搭建臨時性球場，那麼就會和市府、雲豹球團進行3方協調，希望找出適當的模式，也希望球迷觀賽權益能夠獲得維持。」

▲雲豹球團目前擬定3個方案，預備可能的主場整修狀況。（圖／TPBL提供）