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被林書豪虧「52歲」　洪志善有預感飆壓哨三分球

▲國王林書豪、洪志善、奧帝，海神艾德、胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

▲洪志善展現沙場老將本色，上半場終了前飆進壓哨三分彈。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王25日在主場以93撂倒高雄全家海神，冠軍系列賽取得3勝2敗聽牌優勢，距離年度總冠軍僅剩最後1勝。此戰開賽國王一度被對手打出一波14比0猛攻，但7月將滿40歲的洪志善展現沙場老將本色，不僅穩住球隊陣腳還在上半場終了前飆進壓哨三分彈，提振全場士氣。賽後洪志善笑說，今天練習時，我就回想起過去曾在中場前飆進壓哨三分球，就有預感我今天也會投進這種球。

前役在海神主場遭到18分痛宰，此戰國王開賽又一度遭對手打出14比0猛攻，但國王緊急調上老將林金榜、洪志善壓陣，果然穩住團隊陣腳，其中洪志善更在上半場終了前飆進壓哨三分彈，讓全場國王球迷士氣大振。

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國王總教練萊恩就表示，「我很開心看到球員此戰展現的能量與拚勁，開賽大家有點想太多導致有點緊繃，後續才開始打得像我們的樣子，這場終於照著賽前計劃執行，所以我們能贏得比賽。」

洪志善則透露，「昨天林書豪在訓練結束後，有要我和林金榜、蘇士軒要上場貢獻一些能量，減少先發球員的負擔，身為要40歲的老將，應該知道上場要做什麼。」

談到那記上半場終了前的壓哨三分球，洪志善笑說，「過去我在PLG職籃時期，也有一次對上攻城獅的比賽，飆進這樣的三分球，今天上午練球的時候我就想到這一刻，不知道為什麼，就有預感今天這場比賽我會投進這種球，沒想到也真的投進了。」

全場替補出賽14分50秒，洪志善貢獻兩記三分球在內的6分、1籃板、1助攻，穩定軍心的好表現讓林書豪賽後也忍不住幽默猛「虧」的表示，「此戰我有時候不是那麼穩定，52歲的小胖上場，就能讓大家穩定，我也要更平穩地去打，不要有高低起伏來達成目標。」

▲國王林書豪、洪志善、奧帝，海神艾德、胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

▲洪志善飆進上半場壓哨三分彈，讓全場士氣大振。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 林書豪洪志善新北國王PLG總冠軍台籃

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