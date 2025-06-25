雲豹仍計劃找NBA大咖洋將　預告選秀將補強控衛

▲雲豹新賽季仍鎖定具有NBA一定資歷的洋將。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

高錦瑋25日與台啤永豐雲豹完成7年續約，加上前一周完成續約的林信寬，雲豹雙主力核心確定持續合作。展望下賽季佈局，雲豹執行長張建偉也透露，「新賽季洋將薪資規範尚未確定，但如果TPBL聯盟放寬薪資上限，雲豹確實可能和具有NBA一定資歷好手接洽來台可能性。」另外，針對即將到來的新人選秀會，雲豹球團也將鎖定補強控衛。

雲豹接連以長約綁定林信寬、高錦瑋，穩住球隊雙核心企圖相當明顯，不過近來PLG、TPBL兩大職籃聯盟傳出積極討論合作事宜，包括洋將薪資總額上限、單一洋將總額上限也將放寬。

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雲豹執行長張建偉今日就表示，「目前雖然聯盟針對洋將薪資上限尚未有正式定案，但我們持續都和具有NBA資歷的洋將接洽，NBA球星不是那麼遙不可及，願意來台灣打球，看重的可能還有其他條件，加上雲豹目前的團隊打法，會以具有移動性與速度的球員為主。」

另外，雲豹針對即將到來的新人選秀會也展開佈局，球團營運長顏行書透露，「目前會鎖定控球後衛，但接下來兩個職籃聯盟是否會進行『聯合選秀』，也將產生許多變數，不過會以補強後場為重點。」

▲雲豹營運長顏行書透露選秀補強將以控衛為主。（圖／記者杜奕君攝）