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快訊／好準！海神上半場命中率53.8%　總冠軍第4戰12分領先國王

▲新北國王林書豪、曼尼高、桑尼，高雄全家海神胡瓏貿、艾德、蘇文儒、邱子軒。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

TPBL職籃年度總冠軍賽第4戰，23日晚間持續在高雄巨蛋吸引接近滿場球迷到場力挺觀戰，賽前取得2勝1敗優勢的新北國王，此戰面臨主場高雄全家海神兇猛攻勢，海神第2節打破僵局，靠著艾德、摩爾斯強勢單打逐步拉開領先差距，半場終了海神以63比51取得領先。

開賽地主海神就靠艾德、邱子軒帶起5比0攻勢，但國王迅速靠著林書豪、林書緯兄弟聯手帶起一波11比2猛烈反擊取得領先。

但海神于煥亞、摩爾斯以及陳懷安扮演板凳暴徒，海神再度拉開5分領先。此節剩下39秒時，海神陳懷安違反運動精神犯規，讓簡祐哲兩罰俱中，隨後沃許本又是內線逞威，國王追到僅1分差，但首節打完海神仍以30比27穩住領先優勢。

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第2節雙方比數仍呈現膠著，但海神邱子軒強勢快攻切入，隨後胡瓏貿三分冷箭破網，海神拉開43比34領先。但此時國王連續由林書豪、曼尼高切入撕裂對手防線，國王又回到僅5分落後局面。

但海神艾德強勢出擊，弧頂三分球命中讓球隊正式取得雙位數領先，隨後摩爾斯又是大轉身單打命中，海神半場打完靠著高達53.8％投籃命中率加持，拉開63比51領先優勢。

海神上半場團隊兩分球、三分球命中率都高達53.8％，艾德攻下全場最高14分，胡瓏貿、克雷格以及陳懷安都有10分進帳。

國王方面，上半場以沃許本拿下12分最佳，簡祐哲替補貢獻9分，林書豪、林書緯各有8分進帳。

▲新北國王林書豪、曼尼高、桑尼，高雄全家海神胡瓏貿、艾德、蘇文儒、邱子軒。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL總冠軍林書豪胡瓏貿于煥亞新北國王高雄海神台籃

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