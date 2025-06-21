1.2萬人進場看總冠軍G3　林書豪飆26分高喊：希望給球迷最好表現

▲總冠軍賽第3戰高雄巨蛋湧入1.2萬球迷，林書豪喊話帶給球迷最好表現。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

本季最狂一戰！TPBL職籃總冠軍系列第3戰，海神主場高雄巨蛋湧入本季最高1.2萬名球迷入場觀戰，國王克服前3節落後頹勢，靠著林書豪關鍵三分彈，全場狂飆26分、7籃板、9助攻，率領國王以104比99擊敗海神。賽後林書豪表示，「我沒想到會有那麼多人，我年紀那麼大還可以打球，不管是支持國王還是海神，這對籃球行業都非常棒，這就是為什麼我們希望帶給球迷最好表現。」

國王與海神在總冠軍G3持續激鬥，上半場打完國王僅以1分領先，但海神3節打完逆轉超前，不過林書豪末節獨拿14分，包含終場前59.7秒關鍵三分彈，全場拿下26分、7籃板、9助攻，率領國王單節海灌37分，最終逆轉5分擊敗海神。

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林書豪賽後強調，「每一場都很難打也不簡單，今天我們就是要穩定的不放棄，這一場到最後我們防守做得蠻不錯，第4節大家做的決定都非常簡單，拉開空間，也讓球開始流動，只要我們聽從教練的進攻體系，我們很難被防守。」

對於此戰高雄巨蛋湧入1.2萬位球迷觀戰，林書豪則表示，「我一直對於球迷都是很感動，我沒想到會有那麼多人，我年紀那麼大還可以打球，球迷也來看，不管是支持我們還是海神，這對籃球行業非常棒，這就是為什麼我們希望給球迷最好的表現。」

▲海神主場高雄巨蛋今日湧入本季新高1.2萬球迷觀戰。（圖／TPBL提供）