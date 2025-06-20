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FMVP大黑馬是他　溜馬麥康諾：沒有人比我更努力

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，溜馬哈利伯頓、麥康諾、內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬麥康諾在冠軍系列賽展現的高效率表現，成功贏得外界關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

溜馬在NBA年度總冠軍賽第6戰展現強大韌性，成功17分之差擊潰雷霆，此戰溜馬全隊共6人得分達雙位數，其中，屢次在替補端貢獻攻守兩端穩定戰力的控衛麥康諾（T.J. McConnell）全場替補貢獻12分、9籃板、6助攻、4抄截，成為致勝關鍵。麥康諾賽後表示，「我不是最強壯，也不是最快的球員，但沒有人比我更努力，這正是我在職業生涯始終堅持的信念！」

在賽前以2比3陷入落後淘汰危機，溜馬在總冠軍第6戰展現團隊強大戰力，在6人得分上雙的優勢火力下，前3節打完取得多達30分領先，最終主場輕取雷霆，也將系列賽扳成3比3平手。

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此戰溜馬替補群再度展現豐沛火力，除了塔平（Obi Toppin）轟下全隊最高20分外，在冠軍系列賽不斷展現強勢攻守表現的麥康諾，全場更是高效率拿到12分、9籃板、6助攻、4抄截。

麥康諾賽後表示，「我的確不是場上最強壯或是最快的，但沒有人比我更努力！在溜馬我能感受到管理層與教練團毫無保留的信任，這裡還有最棒的主場球迷，讓我愛死這裡的一切。」

總冠軍系列6戰至今，麥康諾平均貢獻11.3分、3.2籃板、4.5助攻、2.3抄截，前NBA球員，也曾是火箭防守大鎖的比佛利（Patrick Beverley）就在個人社群公開表示，「如果溜馬最終奪冠，FMVP應該屬於麥康諾。」

對於身高僅185公分，未經選秀進入NBA殿堂，並在聯盟打滾邁入第10個賽季的麥康諾來說，此次總冠軍系列賽，讓全世界籃球迷看見了努力，仍可能邁向巔峰的可能性。

關鍵字： NBA總冠軍溜馬麥康諾T.J. McConnell

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