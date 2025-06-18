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海神開賽鬆懈老毛病又來　于煥亞：總冠軍G3回高雄不能再犯

▲海神于煥亞。（圖／TPBL提供）

▲海神主力射手于煥亞連續兩戰有雙位數得分貢獻，幫助球隊在客場帶回一勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

高雄全家海神18日在TPBL職籃總冠軍第2戰，首節就陷入19分落後不利局面，所幸團隊展現強大韌性追分，最終99比91逆轉贏球，將系列賽扳成1比1平手局面。全場繳出14分、2籃板、3助攻的海神主力射手于煥亞就表示，「此戰還沒打，感覺大家沒有必勝的決心，首節專注度不足的老毛病又出現，接下來回到高雄主場絕對不能再犯。」

此戰開賽海神就遭地主國王一波10比0攻勢下馬威，首節打完甚至陷入19分大幅落後，但海神展現強大韌性，3節打完逆轉1分超前，最終海神也順利以8分之差贏球。

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此戰又貢獻14分、2籃板、3助攻的海神主力射手于煥亞強調，「此戰開賽專注度不足的老毛病又出現，被對手打了一波10比0絕對不能接受，接下來回到主場絕對不能再犯。」

海神今日選擇啟用19天未比賽的洋將艾德，于煥亞則說，「艾德的球商很高，打法也相當全面，在對手擋拆換防情況下，往往能夠靈活走位到禁區，製造『大打小』的機會，對於球隊幫助確實很大。」

于煥亞也強調，，「不管落後幾分，既然已經打進冠軍賽，我就是享受、投入比賽，上半場落後19分我仍不會放棄比賽，也希望逆轉勝後，能延續這股氣勢回到高雄主場。」

▲海神于煥亞。（圖／TPBL提供）

▲于煥亞強調海神首節開賽鬆懈的老毛病不能再犯。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL總冠軍賽于煥亞海神國王艾德台籃

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