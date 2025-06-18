「台灣無障礙海洋日」啟動　打造身障者親海新里程

▲「台灣無障礙海洋日」啟動記者會。（圖／明怡基金會、水上輪椅夢公園聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

為讓身心障礙者突破親近海洋的限制，輪椅夢公園聯盟與明怡基金會攜手政府、企業及國際非營利組織，正式啟動「台灣無障礙海洋日」行動計畫。此計畫旨在將福隆海水浴場打造成亞洲首個常態性無障礙水上活動示範點，期望讓海洋的自由與自信成為更多身障者的日常體驗。

活動主場定於2025年9月27日，預計吸引200名身障者參與獨木舟與立槳活動，報名將於今年8月8日開放。主辦方呼籲大眾支持無障礙海洋政策，並鼓勵各界贊助設備或加入志工行列，共同推動社會共融。計畫目標於2026年吸引1500名身心障礙者參與水上活動，透過福隆的輔助設備與專業訓練服務，讓過去「不可能」的挑戰變為「日常」。

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輪椅夢公園執行長陳國嘉回憶起2000年在澳洲黃金海岸的經歷，當時無障礙步道讓他輕鬆抵達海邊，深刻感受到幸福的自由。受此啟發，他選定福隆海灘作為台灣的試點，憑藉平穩海域與便捷交通，投入測試無障礙地墊及輔具。2022年，團隊成功找到安全便捷的下水方式，並於隔年吸引超過千名身障者參與活動。許多人首次下海時激動落淚，感慨「70年來第一次碰到海水」。

活動大使潘稚莠分享了她的親身經驗。因脊椎損傷而需輪椅代步的她，過去十多年只能由家人抱著才能下水。然而，福隆的無障礙設施讓她得以輕鬆抵達獨木舟旁，透過移位機協助順利登舟。潘稚莠感動地表示，技術與輔具的進步讓障礙者不再僅僅被「照顧」，而是真正實現自由。她也透露開始接觸自由潛水，期待未來有更多友善的親水步道，讓身障者能與家人共享海洋美景。

此行動計畫引起亞太地區非營利組織的支持，他們認為海洋無障礙是亞洲身障社群的共同渴望。福隆示範點目標是建立一套以身心障礙者為中心的水域休閒解決方案，成為各國參考的標竿。明怡基金會創辦人張明正表示，希望透過此計畫提升台灣在國際上的能見度，並帶動相關輔具與遊具產業的發展。

海委會主委管碧玲則指出，政府正積極盤點適合身障者使用的場域，並啟動福隆硬體無障礙設施的規劃，包括坡道建設及水上輔助器材標準化。此外，未來示範水域如基隆和平島、高雄彌陀、屏東海口等地也在籌畫中，期望全台都能擁有友善的親海據點。

陳國嘉強調，此計畫不僅致力於打造無障礙的行動動線與親水空間，更希望透過專業教練服務，幫助身障者在安全中突破自我。未來，計畫將結合企業與非營利組織的力量，讓親海活動成為更多人的日常，並將台灣的成功經驗推向國際。他誠摯邀請各界於今年9月27日齊聚福隆，共同見證完整的無障礙親海流程，為身障者開啟屬於他們的海洋時代。

▲活動大使潘稚莠。（圖／明怡基金會、水上輪椅夢公園聯盟提供）