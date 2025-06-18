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快訊／「鬼德」回來了　總冠軍G2海神變陣登錄艾德

▲夢想家帕奇爾、林俊吉、貝奇，海神艾德、于煥亞。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神總冠軍第2戰確定變陣，艾德獲得登錄啟用。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃年度總冠軍賽第2戰，將於18日晚間登場，首戰以11分之差敗北的高雄全家海神，今日果斷選擇變陣，讓打法更為刁鑽的歐陸長人「鬼德」艾德回歸取代摩爾斯，也希望能在G2擊敗對手新北國王，將系列賽順利扳平。

TPBL總冠軍首戰，國王主場新莊體育館開出票房紅盤，現場湧入近爆滿6800位球迷入場觀戰，國王靠著團隊均衡發揮，加上海神全隊罰球失準，全場27罰僅9中的不及格表現，最終國王100比89旗開得勝。

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今日總冠軍賽第2戰持續在國王主場進行，根據聯盟稍早公布登錄名單，海神確定在洋將陣容作出調整，首戰僅拿4分、4籃板的摩爾斯遭到撤換，取代他的則是季後賽首輪僅出賽1場的艾德，另外兩名洋將克雷格、威勝則持續登錄。

至於國王方面，沃許本、曼尼高搭配奧帝的首戰洋將組合維持不變，桑尼連兩戰未獲得登錄。

艾德本季例行賽為海神出賽19場，平均繳出18.1分、11.7籃板、2.6助攻、1.3抄截，積極衝搶進攻籃板加上具備一定外圍投射能力，應該是取代首戰表現不佳摩爾斯的最大關鍵點。

不過艾德上次出賽已經是5月29日的季後賽首輪首戰，在將近3周未比賽情況下，整體狀態調整也將是最大變數，艾德在季後賽首輪首戰，繳出13分、5籃板、3助攻、1抄截。

▲TPBL職籃年度總冠軍賽第2戰登錄名單出爐。（圖／TPBL提供）

▲TPBL職籃年度總冠軍賽第2戰登錄名單出爐。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL總冠軍賽海神國王艾德台籃

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