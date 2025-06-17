運動雲

>

啦啦隊傳奇女神朴騏良　暢談台韓應援文化最大差異在「喊聲」

▲南韓第二代啦啦隊傳奇女神朴騏良，暢談台韓應援文化差異。（圖／耐特行銷）

▲南韓第二代啦啦隊傳奇女神朴騏良，暢談台韓應援文化差異。（圖／耐特行銷）

記者杜奕君／綜合報導

被譽為韓國第二代啦啦隊「傳奇女神」，擁有176公分逆天長腿的朴騏良，日前接受《韓妞安妞》節目專訪，除了暢談自己參與韓國啦啦隊應援生涯十餘年以來，關於韓國應援文化的種種轉變。過去也曾來台交流應援的她，也剖析了台灣與韓國啦啦隊應援文化的最大差異。

在韓國啦啦隊應援資歷長達17年，有當代韓國啦啦隊一姐封號的朴騏良，成為最新一集《韓妞安妞》大來賓，在節目中暢談自己誤打誤撞投入啦啦隊職涯，後續更締造許多韓國啦啦隊史無前例紀錄的心路歷程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朴騏良表示，「快17歲時，我因為非常喜歡跳舞，覺得加入啦啦隊能夠免費學舞，還能夠透過應援來賺錢，因此開始了自己的啦啦隊生涯。」

從對於韓國各個職業運動毫無了解，到後來甚至能夠熟悉棒球、籃球以及排球的相關規則，朴騏良笑說，「剛開始應援的前幾年，甚至會因為球隊輸球而落淚。」

對於自己的啦啦隊生涯，朴騏良除了感恩，更是感謝。她說道，「一路走來很不容易，但我的運氣真的很好，是韓國第一個拍攝廣告，也是第一個上綜藝節目的啦啦隊員，達成了很多韓國啦啦隊的第一次，因此我始終對此懷著感恩的心。」

現今的啦啦隊應援文化，和過往相比呈現極大不同，就連啦啦隊員選拔上，也呈現不小轉變，朴騏良就透露，「以前啦啦隊的選拔標準，個子需要高挑一點，也要有一定的外型及舞蹈能力，但現在則是會有一些比較嬌小的成員，球團也希望聚集不同魅力的隊員來組成一個團隊。」

在2018年、2019年，曾兩度接受當時中華職棒Lamigo桃猿（現樂天桃猿）邀請來台，參與該隊的《辣年糕趴（Korea Party）》，在去年世界棒球12強賽也曾現身台北小巨蛋，為南韓國家隊應援。朴騏良也暢談了自己眼中，台灣與韓國的啦啦隊應援文化差異。

朴騏良表示，「韓國每場比賽在進攻時，應援席前方的球迷都會一起做著應援動作，甚至一起大聲唱歌，而且是每一位選手都有自己專屬的應援動作。」

「我所感受到的台灣應援文化，感覺比起動作，會以聲音的應援為主，更著重喊聲，例如某某某選手全壘打！」朴騏良說道，「在韓國應援時會結合動作，台灣更注重喊聲，因此我剛到台灣有點被嚇到，台灣啦啦隊女孩的舞蹈動作會更複雜，應援歌會重複到該選手出局為止，這是最大的不同。」

▲南韓第二代啦啦隊傳奇女神朴騏良，暢談台韓應援文化差異。（圖／耐特行銷）

關鍵字： 朴騏良啦啦隊女神應援

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA退役名將登陸亞洲　東超宣布和BIG 3聯賽正式合作

NBA退役名將登陸亞洲　東超宣布和BIG 3聯賽正式合作

不關心超越喬丹、詹皇神紀錄　雷霆SGA：我只專注冠軍賽再拿1勝

不關心超越喬丹、詹皇神紀錄　雷霆SGA：我只專注冠軍賽再拿1勝

溜馬哈利波頓腿傷成「未爆彈」！　主帥卡萊爾：身上有傷很正常

溜馬哈利波頓腿傷成「未爆彈」！　主帥卡萊爾：身上有傷很正常

快訊／攻城獅戰力「大洗牌」！　王子綱、周伯勳等4人不續約

快訊／攻城獅戰力「大洗牌」！　王子綱、周伯勳等4人不續約

快訊／雷霆不是只有SGA　威廉斯總冠軍G5爆砍40分寫代表作

快訊／雷霆不是只有SGA　威廉斯總冠軍G5爆砍40分寫代表作

快訊／威廉斯爆轟40分　雷霆NBA總冠軍G5大勝正式聽牌

快訊／威廉斯爆轟40分　雷霆NBA總冠軍G5大勝正式聽牌

快訊／哈利伯頓慘拿0分　G5雷霆半場59比45壓制溜馬

快訊／哈利伯頓慘拿0分　G5雷霆半場59比45壓制溜馬

與林書豪「互補」的默契　林書緯關鍵飆分賽後喊好喘　

與林書豪「互補」的默契　林書緯關鍵飆分賽後喊好喘　

離譜！海神冠軍賽首戰「27罰9中」　主帥費雪：這種表現沒有藉口

離譜！海神冠軍賽首戰「27罰9中」　主帥費雪：這種表現沒有藉口

快訊／TPBL冠軍首戰6800人票房紅盤　曼尼高22分21籃板率國王大勝

快訊／TPBL冠軍首戰6800人票房紅盤　曼尼高22分21籃板率國王大勝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

熱門新聞

大谷翔平睽違663天登板狂飆161公里　道奇主場全場歡呼

強勢回歸！大谷翔平道奇首戰數據曝光　僅1球擊球達「強勁」標準

快訊／統一獅內野手林靖凱左膝動刀　連兩年球季提前報銷

興奮迎戰大谷翔平　教士總教練：要成為一流就得擊敗一流

睽違663天二刀流！大谷翔平締國聯71年紀錄　道奇GM：大日子

林台加列入經典賽觀察名單　曾總：我覺得Power不錯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平飆161公里　道奇主場全場歡呼

2數據肯定投手大谷表現　僅1球強勁！

3林靖凱左膝動刀　連兩年球季提前報銷

4教士總教練興奮迎戰大谷翔平

5睽違663天二刀流！大谷翔平締國聯71年紀錄

最新新聞

1桃猿讓獅關燈　古久保盼追上

2魔鷹雙響、張肇元再見安率隊氣走兄弟

3啦啦隊女神朴騏良　談台韓應援文化差異

4申皓瑋心態放慢找回手感

5怎麼突破伍鐸？成晉傻笑：不知道耶

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【太香警告】李珠珢穿旗袍大跳中場舞！包包頭＋大長腿根本春麗

李珠珢朴星垠夢幻連動！　人氣女神跳應援全場暴動

【全糖珠珠寶貝已上線】李珠珢穿學生服首度開唱中文歌！

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366