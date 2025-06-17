啦啦隊傳奇女神朴騏良　暢談台韓應援文化最大差異在「喊聲」

▲南韓第二代啦啦隊傳奇女神朴騏良，暢談台韓應援文化差異。（圖／耐特行銷）

記者杜奕君／綜合報導

被譽為韓國第二代啦啦隊「傳奇女神」，擁有176公分逆天長腿的朴騏良，日前接受《韓妞安妞》節目專訪，除了暢談自己參與韓國啦啦隊應援生涯十餘年以來，關於韓國應援文化的種種轉變。過去也曾來台交流應援的她，也剖析了台灣與韓國啦啦隊應援文化的最大差異。

在韓國啦啦隊應援資歷長達17年，有當代韓國啦啦隊一姐封號的朴騏良，成為最新一集《韓妞安妞》大來賓，在節目中暢談自己誤打誤撞投入啦啦隊職涯，後續更締造許多韓國啦啦隊史無前例紀錄的心路歷程。

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朴騏良表示，「快17歲時，我因為非常喜歡跳舞，覺得加入啦啦隊能夠免費學舞，還能夠透過應援來賺錢，因此開始了自己的啦啦隊生涯。」

從對於韓國各個職業運動毫無了解，到後來甚至能夠熟悉棒球、籃球以及排球的相關規則，朴騏良笑說，「剛開始應援的前幾年，甚至會因為球隊輸球而落淚。」

對於自己的啦啦隊生涯，朴騏良除了感恩，更是感謝。她說道，「一路走來很不容易，但我的運氣真的很好，是韓國第一個拍攝廣告，也是第一個上綜藝節目的啦啦隊員，達成了很多韓國啦啦隊的第一次，因此我始終對此懷著感恩的心。」

現今的啦啦隊應援文化，和過往相比呈現極大不同，就連啦啦隊員選拔上，也呈現不小轉變，朴騏良就透露，「以前啦啦隊的選拔標準，個子需要高挑一點，也要有一定的外型及舞蹈能力，但現在則是會有一些比較嬌小的成員，球團也希望聚集不同魅力的隊員來組成一個團隊。」

在2018年、2019年，曾兩度接受當時中華職棒Lamigo桃猿（現樂天桃猿）邀請來台，參與該隊的《辣年糕趴（Korea Party）》，在去年世界棒球12強賽也曾現身台北小巨蛋，為南韓國家隊應援。朴騏良也暢談了自己眼中，台灣與韓國的啦啦隊應援文化差異。

朴騏良表示，「韓國每場比賽在進攻時，應援席前方的球迷都會一起做著應援動作，甚至一起大聲唱歌，而且是每一位選手都有自己專屬的應援動作。」

「我所感受到的台灣應援文化，感覺比起動作，會以聲音的應援為主，更著重喊聲，例如某某某選手全壘打！」朴騏良說道，「在韓國應援時會結合動作，台灣更注重喊聲，因此我剛到台灣有點被嚇到，台灣啦啦隊女孩的舞蹈動作會更複雜，應援歌會重複到該選手出局為止，這是最大的不同。」