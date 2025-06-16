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離譜！海神冠軍賽首戰「27罰9中」　主帥費雪：這種表現沒有藉口

▲國王林書緯、海神于煥亞、威勝。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神于煥亞直言冠軍賽首戰團隊罰球表現無法接受。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

高雄全家海神在TPBL職籃冠軍賽首戰，以89比100不敵新北國王，全場海神展現強大追分韌性，但全場「27罰9中」，罰球命中率僅有33.3%，甚至比團隊三分球命中率39％還低。賽後海神總教練費雪直言，「這樣的罰球表現，沒有任何藉口，就是輸球最大主因。」

海神在總冠軍首戰，面對整體戰力強大的國王，雖然一度落後多達16分，但仍展現十足韌性不斷追分，但團隊全場27次罰球僅投進9球，整體罰球命中率僅有33%，成為輸球最大主因。

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海神總教練費雪賽後直言，「全場我們得了89分，整體進攻表現還可以，但罰球命中率僅有33.3％是輸球最大主因，球員們有很好的薪資待遇，罰球一、兩球沒進可以接受，但威勝全場10罰僅1中，最後我們才輸11分，這樣的罰球表現沒有任何藉口。首戰大家壓力比較大，調整一下，第2戰應該會更好。」

全場拿下17分、4助攻的海神主力射手于煥亞強調，「很基本的罰球與籃板，對國王這種球隊，基本的沒做好很難贏球，接下來就是修正細節，趕緊準備後面的比賽。」

▲國王林書緯、海神于煥亞、威勝。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神主戰洋將威勝全場10罰僅1中。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 海神總冠軍賽TPBL台籃于煥亞費雪

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