快訊／TPBL冠軍首戰6800人票房紅盤　曼尼高22分21籃板率國王大勝

▲國王曼尼高冠軍賽首戰繳出22分、21籃板、6助攻，率隊在主場擊退海神。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃2024-25賽季年度總冠軍賽16日開打，新北國王主場新莊體育館湧入6800位觀眾入場觀戰。國王上半場一度取得多達16分領先，但「南霸天」高雄全家海神始終展現強大韌性緊咬不放，不過國王在洋將曼尼高22分、21籃板、6助攻、2抄截全面數據帶領下，最終以100比89擊敗海神，搶下冠軍賽首勝。

開賽地主國王氣勢如虹，一波12比4攻勢令海神難以招架，所幸海神隨後調整得宜，首節打完追到僅兩分落後。

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但第2節國王又靠著曼尼高連拿7分帶起士氣，打海神頗有心得的「高砲塔」奧帝，更是外線連發，加上此戰手感欠佳的林書豪也投進三分球，讓國王一度拉開50比34大幅領先，半場打完國王也以13分穩定領先。

▲TPBL職籃歷史總冠軍首戰，國王主場新莊體育館湧入6800位球迷觀戰。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，國王靠著林書緯強勢切入，隨後又是三分球得手拉開14分領先，但海神展現韌性，除了于煥亞穩定發揮，蘇文儒、克雷格、威勝更是連續三分球得手，又將落後差距逐步縮小。

國王此戰手感最火燙的曼尼高一次精彩歐洲步切入上籃，又讓全場球迷情緒沸騰。但海神克雷格此節終了前飆進高難度三分球，3節打完海神仍緊咬8分落後。

末節國王持續穩住雙位數領先，但此節剩下7分1秒時，簡祐哲吞下本場個人第2次違反運動道德犯規退場，海神雖然靠著于煥亞外線攻勢嘗試追分，但國王李愷諺三分球破網，又拉開14分安全距離。

海神不放棄，又靠胡瓏貿、威勝連續三分球破網，終場前2分47秒追到9分差，但隨後國王沃許本低位單打翻身跳投取分穩住勝果。

海神關鍵時刻又發生要命回場違例，終場前53秒林書豪兩罰俱中奠定勝果，最終國王就在主場以100比89贏球，搶下冠軍系列賽首勝。

▲海神當家射手于煥亞全場投進5記三分球，進帳17分、4助攻。（圖／TPBL職籃提供）